Hơn 200 người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn ở Kazakhstan

(VTC News) -

Reuters dẫn thông báo của cơ quan công tố Kazakhstan cho biết trong cuộc bạo loạn kéo dài gần 2 tuần ở nước này đã làm 225 người thiệt mạng, bao gồm 19 thành viên lực lượng an ninh. Còn số người bị thương lên đến 4.500 người.

Tuy nhiên số người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn có thể còn cao hơn khi số liệu chỉ thống kê các nạn nhân được đưa đến bệnh viện.

Serik Shalabayev, người đứng đầu bộ phận truy tố thuộc cơ quan công tố nhà nước Kazakhstan cho hay, lực lượng an ninh chỉ nhắm tới các phần tử cực đoan được vũ trang kích động bạo loạn, thế nhưng trong số các nạn nhân vẫn có dân thường bị thương hoặc thiệt mạng do đạn lạc. Con số cụ thể vẫn được an ninh Kazakhstan giữ kín.

Hơn 200 người thiệt mạng và 4.500 người khác bị thương trong các cuộc bạo loạn trên khắp Kazakhstan. (Ảnh: AP)

Các cuộc biểu tình sau đó dẫn đến bạo loạn ở Kazakhstan bắt đầu nổ ra sau khi chính phủ nước này tuyên bố tăng giá khí đốt ngay vào những ngày đầu năm mới 2022. Đây cũng là cuộc bạo loạn đẫm máu nhất trong lịch sử nước này kể từ sau khi Liên Xô tan rã.

Shalabayev cho biết đã có hơn 50.000 người đã tham gia bạo loạn trên khắp Kazakhstan từ ngày 5/1, đám đông người biểu tình bị kích động đã xông vào đốt phá các tòa nhà chính phủ, ngân hàng và trung tâm thương mại ở một số thành phố lớn.

Theo chính quyền Kazakhstan, những kẻ cực đoan được vũ trang đã tấn công và chiếm giữ một loạt trụ sở của các hãng truyền thông ở nước này ngay khi bạo loạn nổ ra, chúng còn cố gắng đột nhập vào các cơ sở quân sự để lấy thêm vũ khí.

Khi tình hình dần mất kiểm soát, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến nước này, bao gồm Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Lực lượng CSTO không tham gia vào việc trấn áp các cuộc bạo động và chỉ có vai trò duy trì an ninh ở các cơ sở trọng yếu ở Kazakhstan.

Sau hơn 1 tuần triển khai, lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO đã bắt đầu rút dẫn quân vào ngày 13/1. Tất cả quân của CSTO dự kiến ​​sẽ rời Kazakhstan trong vòng hai tuần tới.