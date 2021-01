Hơn 200 học sinh tiểu học TP.HCM tranh tài thuyết trình khoa học bằng tiếng Anh

(VTC News) -

Khởi động từ tháng 9/2020, cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Anh về Khoa học “I Want To Be A Scientist!” thu hút 11.520 thí sinh đến từ hơn 500 trường tiểu học ở TP.HCM đăng ký tham dự.

Tham dự vòng chung kết, 48 đội thi với hơn 200 học sinh tiểu học đến từ 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố đã bước vào vòng thi "Kể chuyện bằng tiếng Anh có tiểu phẩm minh họa" cấp thành phố.

Để tham dự vòng thi này, trước đó các thí sinh đã phải vượt qua 2 vòng thi cấp trường và cấp quận, huyện với 2 nội dung thi thuyết trình đề tài nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh (10 phút) và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo bằng tiếng Anh (5 phút) với chủ đề xoay quanh các lĩnh vực gần gũi với đời sống và kiến thức các môn Tự nhiên và Xã hội mà các em học sinh đã được học.

Học sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Anh về Khoa học “I Want To Be A Scientist!”.

Tại các vòng thi cấp trường, cấp quận, huyện, học sinh đã mang đến nhiều bài thuyết trình được đầu tư rất công phu, hướng đến các đề tài về sức khỏe, môi trường, xã hội.

Đáng chú ý, có những đề tài được các em tìm tòi, nghiên cứu để chế tạo ra các sản phẩm hữu ích như thiết bị lọc nước, hệ thống tưới tự động, cốc nhựa sinh học…

"TP..HCM luôn luôn là thành phố năng động, sáng tạo. Do đó, việc chủ trương cho các em học sinh tiếp cận khoa học kỹ thuật là một điều mà thành phố mong muốn. Ở bậc trung học cơ sở, chúng ta đã có các cuộc thi nghiên cứu khoa học. Còn ở bậc tiểu học thì năm nay là năm đầu tiên chúng ta thực hiện đối với bộ môn Toán – Khoa. Đây là một sân chơi rất có ích để tạo điều kiện cho các em được tiếp cận với khoa học, thông qua đó thì các em có thể rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh", ông Trịnh Vĩnh Thanh - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết.