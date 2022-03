Hơn 200 golfer dự giải GolfViet Swing Cup 2022

(VTC News) -

GolfViet Swing Cup 2022 là giải golf thường niên hàng năm của cổng thông tin điện tử GolfViet. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 12h thứ Hai, ngày 28/3 tại sân golf Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Sau thành công ngoài mong đợi của các giải trước, GolfViet tiếp tục tổ chức giải GolfViet Swing Cup 2022 với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Hơn 200 golfer dự giải được chia thành 4 bảng A, B, C và bảng Nữ, thi đấu theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố với. Trong đó, bảng A có handicap (HDCP) từ 00-15, bảng B HDCP từ 16-25, bảng C HDCP 26 + và bảng Nữ HDCP từ 0-36. Golfers không có handicap chính thức sẽ được tính handicap ngày (system 36) và quy về các bảng.

Tham gia giải golf lần này, các golfer sẽ có cơ hội thử vận may và chinh phục HIO tại Hố Par 3 danh giá với giải thưởng là xe hơi và tiền mặt.

Nhiều giải thưởng “khủng” lên đến hàng tỷ đồng đang chờ các golfer rinh về.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ trao thưởng cho golfer giành chức vô địch (Best Gross); Nhất – Nhì – Ba các bảng; Giải kỹ thuật (02 Longest Drive; 02 Nearest to the Pin).

Giải cũng có nhiều phần quà giá trị khác từ các nhà tài trợ như: Tập đoàn BĐS Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, Công ty May Sư Tử Vàng, Golf Honma, CLB Hà Nội Sài Gòn, CLB BGC, Công ty DOLO Men, BDC - CLB Tư vấn nợ ngân hàng... Tổng giá trị giải thưởng lần này lên đến 6 tỷ đồng.

Buổi lễ trao giải được tổ chức tối cùng ngày với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc và hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho các "golf thủ" trải nghiệm đáng nhớ dịp đầu năm.

Đăng ký tham gia & tài trợ giải, xin vui lòng liên hệ:

- Ms. Diễm My: 0969 081 509 (Đăng ký tham gia).

- Ms. Võ Phương Vi (UGA): 0937429981 (Đăng ký tài trợ).