Hơn 200 con trâu, bò chết cóng sau 5 ngày miền Bắc rét kỷ lục

(VTC News) -

Trong 5 ngày qua (7-11/1), ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở nhiều tỉnh miền núi Điện Biên, Sơn La, Lào Cai xuống dưới 0 độ C xuất hiện băng giá, tuyết rơi dày đặc gây thiệt hại đến sản xuất và chăn nuôi của người dân.

Tại tỉnh Lào Cai, ở Ô Quý Hồ, Tả Van, Mường Hoa, Phan Si Păng (Sa Pa), xã Y Tý và một số vùng núi cao tại các xã Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, A Lù (huyện Bát Xát) xuất hiện băng giá dày dưới 5cm. Một số xã của huyện Bát Xát có tuyết rơi dày từ 10-20cm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, qua báo cáo nhanh từ các địa phương, đến hết ngày 11/1, có 93ha rau màu, hoa màu bị băng tuyết phủ, 1.050 chậu hoa địa lan bị thiệt hại, 45 con trâu bị chết rét. Thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Thời tiết khắc nghiệt khiến trâu, bò chết rét tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên. (Ảnh: VOV)

Tại tỉnh Sơn La, Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong chiều và đêm 11/1, tỉnh Sơn La có mưa nhỏ rải rác, trời rét hại, với nhiệt độ thấp nhất 4 - 7 độ C, vùng cao 0 - 2 độ C.

Đến 17h ngày 11/1/2021, ghi nhận thiệt hại trên địa bàn của 9/12 huyện, thành phố có 90 con gia súc các loại bị chết rét.

Còn tại tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này cho biết, dù người dân chủ động phòng chống rét nhưng do nền nhiệt giảm sâu kéo dài nên vẫn có 91 con trâu, bò chết rét, ước tính thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng.

Trong những ngày tới, chính quyền địa phương các tỉnh dự báo lạnh còn kéo dài nên khả năng thiệt hại sẽ còn tăng. Ban ngành chức năng các tỉnh, huyện, xã đã thành lập các đoàn công tác đến từng nhà dân hướng dẫn, đôn đốc người dân đẩy mạnh công tác phòng chống rét cho vật nuôi và cây trồng, đồng thời giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại