(VTC News) -

Tối 24/7, thông tin từ UBND TP Cẩm Phả, hơn 20 công nhân bị rối loạn tiêu hóa, đang điều trị lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả sức khỏe ổn định, không có diễn biến bất thường.

Trước đó, ngày 23/7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) tiếp nhận 23 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả) nghi ngộ độc thực phẩm.

Hơn 20 công nhân ở Quảng Ninh nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi nhận thông tin về các trường hợp trên, UBND TP Cẩm Phả thành lập tổ điều tra và phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khẩn trương xác minh.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định, Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Ký hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp với Công ty TNHH Việt Nam EOC (trụ sở ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Công ty TNHH Việt Nam EOC tổ chức dịch vụ ăn uống cho công nhân tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt, cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp.

Theo đại diện Công ty TNHH Việt Nam EOC, ngày 22/7, công ty phục vụ 3 bữa ăn. Trong đó, bữa sáng 43 suất, bữa trưa 2.768 suất và bữa tối là 398 suất.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Trung tâm Y tế TP Cẩm Phả lấy 7 mẫu thức ăn lưu và 5 mẫu phân để kiểm nghiệm. TP Cẩm Phả cũng đề CDC tỉnh sớm kiểm nghiệm mẫu và thông báo kết quả để tìm nguyên nhân, làm căn cứ xử trí các bước tiếp theo.

Thành phố cũng yêu cầu Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt, Công ty TNHH Việt Nam EOC rà soát lại tất cả điều kiện, quy trình và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể; tiếp tục theo dõi sức khỏe công nhân để có biện pháp chăm sóc kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định.

UBND TP Cẩm Phả cũng chỉ đạo Phòng Y tế chủ trì tổ công tác điều tra, xác minh phối hợp các đơn vị chức năng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả xác định rõ nguyên nhân và theo dõi sát các trường hợp liên quan phát sinh để kịp thời có phương án đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân.