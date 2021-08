Hơn 2.000 trẻ em mắc COVID-19 tại TP.HCM sẽ được điều trị ở đâu?

(VTC News) -

Ngày 18/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hiện thành phố có 2.090 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Phần lớn không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cho cách ly tại nhà theo quy định.

Bé gái được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 4 đã đủ tiêu chuẩn xuất viện. (Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố)

Trong trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì liên hệ chuyển người bệnh đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 4 (do Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố phụ trách), Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 11 (do Bệnh viện Nhi Đồng 2 phụ trách) và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi Đồng 1 phụ trách).

Các bệnh viện này đều có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm điều trị các bệnh lý ở trẻ em.

Trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 có diễn tiến nặng sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố hoặc Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo HCDC, tính đến 6h ngày 18/8, TP.HCM có 158.499 bệnh nhân COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó 158.096 ca nhiễm trong cộng đồng, 403 trường hợp nhập cảnh.