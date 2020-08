Hơn 1.600 người là F1, F2 của thầy giáo mắc COVID-19 âm tính SARS-CoV-2

Tối 20/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo về công tác phòng chống dịch, trong đó có thông tin liên quan đến bệnh nhân 991.

Theo đó, bệnh nhân 991 là ông N.T.C., 34 tuổi, trú thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An. Bệnh nhân được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 lúc 18h hôm qua (19/8). Bệnh nhân là giáo viên Trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn.

1.642 trường hợp thuộc diện F1, F2 của bệnh nhân 991 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đến chiều 20/8, kết quả xét nghiệm tất cả 1.642 trường hợp thuộc diện F1, F2 của bệnh nhân 991 đều âm tính với SARS-CoV-2. Ngành Y tế Quảng Nam đang tiếp tục truy vết các trường hợp khác có liên quan.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 991 sống cùng vợ là BN981 và con gái N.N.L.C. (6 tuổi).

Ngày 13-14/7, bệnh nhân chăm vợ nằm điều trị tại phòng 303, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân có tiếp xúc với 4 người đến thăm gồm: N.T.T., N.T.A.L., V.T.D., N.T.H.N.

Ngày 15/7, bệnh nhân dự lễ bế giảng tại Trường THPT Nông Sơn, dự liên hoan cùng tập thể lớp 10/2 tại quán Gió Đồng (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn).

Ngày 17/7, bệnh nhân đưa vợ xuất viện về nhà bằng xe máy.

Từ ngày 17-28/7, bệnh nhân dạy kèm tại nhà cho 2 em T.T.A. và L.D.Đ. Ngoài ra, bệnh nhân đưa con đi học tại nhà cô N.T.T.

Chiều 18/7, bệnh nhân đến quầy thuốc Minh Tâm mua vật tư y tế để rửa vết thương cho vợ. Ngày 20/7, bệnh nhân đến mua thuốc tại quầy thuốc Thái Phiên (góc ngã tư Thái Phiên - Nguyễn Trường Tộ).

Ngày 22/7, bệnh nhân đến Trường THPT Nông Sơn coi thi lại và chấm thi, sau đó họp tổ chuyên môn. Ngày 25/7, bệnh nhân đi họp Hội đồng sư phạm nhà trường, có tiếp xúc với các thầy cô trong trường.

Ngày 26/7, bệnh nhân đưa vợ đến phòng Tiểu phẫu, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hội An để cắt chỉ vết mổ, có tiếp xúc với nhân viên y tế.

Ngày 1/8, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Cẩm Thanh khai báo y tế cùng vợ, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trường THPT Khâm Đức - nơi bệnh nhân 991 coi thi tốt nghiệp THPT.

Từ ngày 8-10/8, bệnh nhân coi thi tại trường THPT Khâm Đức, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Bệnh nhân lưu trú và ăn uống tại khách sạn Bé Châu Giang (đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Khâm Đức).

Từ ngày 11-16/8, hằng ngày, bệnh nhân đi chợ mua rau, cá tại chợ Bà Lê. Ngày 17/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cách ly tập trung tại Trường Nội trú Dân tộc. Ngày 18/8, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 19/8, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 4 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An