Hơn 130 học sinh đầu tiên ở TP.HCM có thể đến trường từ 4/10

Đây là một trong những trường đầu tiên tại TPHCM được đề xuất cho học sinh trở lại trường kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng THPT Thạnh An cho biết, nhà trường đã lên kịch bản và xây dựng tiêu chí an toàn khi học sinh đến trường theo yêu cầu của ngành y tế.

“Do Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục của Sở GD&ĐT chưa được thông qua nên trường dựa vào tiêu chí đánh giá của ngành y tế. Về cơ bản, hai bộ tiêu chí giống nhau, Trường Thạnh An đạt 95 điểm theo thang điểm 100”, ông Ngọc nói.

Học sinh ở TPHCM vẫn học trực tuyến là chủ yếu.

Theo ông Ngọc, Trường Thạnh An nằm ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, nơi đây đạt được tiêu chí vùng xanh an toàn trong một thời gian dài. Trường có 293 học sinh ở 7 khối lớp từ khối 6 đến 12. Nếu được chấp thuận, nhà trường sẽ tổ chức cho 131 em học sinh ở ba khối lớp gồm khối 6, 9 và 12 đến trường học tập.

“Các em này sẽ học theo phương thức 50% trực tiếp ở trường và 50% học trực tuyến. Các khối lớp còn lại tiếp tục học 100% trực tuyến. Hàng tuần, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại trường học, từ đó đề xuất việc mở rộng khối lớp đến trường hay giảm lại…”, ông Ngọc thông tin.

Việc đến trường học trực tiếp sẽ giúp các em dễ dàng trong học tập bởi học sinh nơi đây gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê, trường có 42 em gặp khó khăn trong học tập trên internet như nhiều em không có điện thoại, máy tính phải mượn của người thân trong gia đình, đường truyền internet chậm. Ngoài ra, 16 em khác của trường không có điều kiện học tập trên internet nên trường phải giao tài liệu, bài tập cho các em bằng hình thức trực tiếp.