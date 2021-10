Hơn 10 năm, 1 quận nội thành Hải Phòng chỉ có 510 người tham gia BHXH tự nguyện

(VTC News) -

Thông tin với PV VTC News, lãnh đạo BHXH quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết, hơn 10 năm kể từ ngày thành lập quận cũng như việc triển khai chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đến nay toàn quận mới chỉ có hơn 510 người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 10.000 người tham gia BHYT hộ gia đình. Đây là con số khá khiêm tốn với một quận nội thành Hải Phòng.

BHXH quận Dương Kinh ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tuy nhiên, không giống như các quận nội thành khác, Dương Kinh là quận mới được thành lập do tách địa giới hành chính của huyện Kiến Thụy và thị xã Đồ Sơn (nay là quận Đồ Sơn) của TP Hải Phòng từ tháng 11/2008.

Qua khảo sát, số người là lao động tự do, kinh doanh nhỏ, làm nông nghiệp phần lớn là những người đã qua tuổi lao động; số lao động tự do trong độ tuổi lao động phần lớn không có mặt tại địa phương, do vậy tiềm năng để phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là không cao.

Trong những năm qua, để triển khai kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình có hiệu quả, BHXH quận đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận giao kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho UBND các phường.

Đồng thời, BHXH quận giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng đại lý và cán bộ thu theo tuần, theo tháng, theo địa bàn; thành lập các tổ tuyên truyền lưu động, tuyên truyền tại các chợ, các ngã tư, các điểm khám chữa bệnh để tiếp cận gần hơn các đối tượng tiềm năng.

Cán bộ BHXH quận tư vấn cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Bên cạnh đó, BHXH quận cũng đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như mở hội nghị khách hàng, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của quận, mạng xã hội để người dân hiểu biết hơn các chính sách khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tính đến hết tháng 9/2021, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện 510 người và BHYT hộ gia đình là 10.594 người.

Mặc dù chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đã triển khai trong suốt nhiều năm qua, tuy nhiên số người tiếp cận, tham gia chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng bởi nhiều nguyên nhân.

Trong đó, có nguyên nhân nội tại ngay trong chính sách BHXH vì người dân cho rằng, quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện còn bó hẹp, mới chỉ dừng lại ở 2 chế độ hưu trí và tử tuất nên không thu hút được người lao động tự do đang trong độ tuổi sinh đẻ và thời gian tham gia dài.

Tuy nhiên, gần 2 năm nay, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, công tác tuyên truyền, tiếp cận người dân bị hạn chế, việc phát triển số lượng người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã đạt được những mục tiêu cơ bản, vẫn phát triển được người dân tham gia trong khi số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc giảm.

Những quyền lợi người dân được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện.

Theo lãnh đạo BHXH quận Dương Kinh, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách và tính ưu việt của BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng nhiều hình thức với những nội dung phong phú, đa dạng hơn, người dân dễ hiểu, dễ nhớ và thuận tiện hơn khi tham gia 2 loại hình bảo hiểm này.

Đồng thời, BHXH quận Dương Kinh cũng sẽ phân nhóm đối tượng tiềm năng để tiếp tục tiếp cận, vận động người tham gia BHXH tự nguyện đạt được chỉ tiêu, kỳ vọng đề ra cho từng năm.