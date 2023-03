Hơn 1.200 'ma men' bị xử lý khi CSGT 'không nghe điện thoại can thiệp'

(VTC News) -

Ngày 24/3, đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị, lực lượng CSGT toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Cụ thể, từ ngày 15/2, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT triển khai ba kế hoạch chuyên đề về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chạy quá tốc độ quy định; xử lý phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện.

Lực lượng CSGT toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng loạt ra quân thực hiện 3 chuyên đề về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm người điều khiển xe trên đường, trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn được quan tâm chú trọng.

Với phương châm xử lý “không có vùng cấm, không nghe điện thoại can thiệp", trong một tháng, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 43 phương tiện ô tô và hơn 1.100 phương tiện mô tô.

Ngoài ra CSGT Thừa Thiên - Huế còn phối hợp tổ chức 21 lượt tuyên truyền luật giao thông đường bộ với hơn 4.700 người tham gia, trong đó tổ chức cho 281 chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tăng cường bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát 24/24h. Qua đó, kịp thời phát hiện lập biên bản xử lý hơn 4.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT Thừa Thiên - Huế "không nghe điện thoại can thiệp và không có vùng cấm" khi ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Sau hơn một tháng triển khai, tình hình trật tự an toàn giao thông toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương; so với tháng trước đó giảm 11 vụ, giảm 2 người chết, giảm 10 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 24 vụ, giảm 9 người chết, giảm 17 người bị thương.

Theo công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ nay đến cuối năm, dự báo tình tình trật tự an toàn giao thông sẽ còn có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông theo tiêu chí đề ra từ đầu năm.

NGUYỄN VƯƠNG