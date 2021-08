Home now for Vietnam Stronger: Viral sức mạnh tinh thần chiến thắng virus

(VTC News) -

Chỉ mất 0.66s tìm kiếm trên Google đã cho ra 4.460.000.000 kết quả liên quan đến từ khóa “COVID-19”. Từ khi nào mà thói quen mỗi sáng của chúng ta là tìm tin tức liên quan đến COVID-19 và nó trở thành nỗi ám ảnh của hàng triệu con người, khiến nền kinh tế trì trệ, khiến cả xã hội hoang mang.

Trận chiến càng khốc liệt, tinh thần càng phải cao

COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, gây “sát thương” nghiêm trọng cho sức khỏe và tạo ra những khoảng trống không thể nào bù đắp. Và có một thực tế rằng, khi kinh tế đã có những chính sách phục hồi, sức khỏe người dân cũng dần được bảo vệ bởi lá chắn vaccine, còn những tổn thương về tinh thần do COVID gây ra thì rất khó xoa dịu.

Con “virus tiêu cực” đang tấn công nhanh hơn, mạnh hơn gấp nhiều lần virus corona. Nó khiến con người dễ lan truyền sự bất an về tương lai bất định, sự mất kết nối với phần còn lại của thế giới và khiến chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái buông xuôi, trì hoãn, chán nản, suy sụp.

Để chiến thắng đại dịch, ngoài những liều vaccine cho sức khỏe, thì liều vaccine cho tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng không kém bởi khi có niềm tin, sự quyết tâm bạn sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

Trên thế giới, nhiều chiến dịch nhằm cổ vũ, thúc đẩy tinh thần mọi người cùng vượt qua dịch bệnh đã được khởi xướng. Năm 2020, trào lưu “Ban công hy vọng” – những nghệ sĩ, người dân thể hiện các ca khúc, điệu nhảy trên ban công với thông điệp “Andra tutto bene - Mọi thứ rồi sẽ ổn", hay "Đừng bỏ cuộc" đã trở thành liều thuốc tinh thần to lớn giúp người dân Italia chiến thắng dịch bệnh. Hay hình ảnh những chiếc cầu vồng được người dân nhiều nước dán trước cửa nhà và gửi cho người thân như một biểu tượng của sự hi vọng và lời hứa hẹn về đại dịch sẽ qua đi, ngày mai tươi sáng sẽ đến.

Khắp nơi trên nước Mỹ, Canada và châu Âu, hình ảnh cầu vồng cổ vũ cho đội ngũ y bác sĩ và nhắc nhở mọi người không mất hi vọng trở thành trào lưu thu hút nhiều người tham gia - (Ảnh: CONVERSATION)

Còn tại Việt Nam, Sài Gòn đang trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhưng ta vẫn thấy sức mạnh của sự tử tế, sự sẻ chia, từ những túi thực phẩm cứu trợ, những chỗ ngủ giản đơn mà ấm áp, cho đến “thứ âm nhạc diệu kỳ” của các nghệ sĩ vang lên trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến đã làm bao con tim thổn thức. Nhiều người trong chúng ta, dù không chứng kiến trực tiếp nhưng chắc hẳn còn xúc động với hình ảnh những ô cửa sáng đèn trắng đêm nghe hát, hòa nhịp lời ca. Ở vào thời khắc đó, những gánh nặng tinh thần như được vơi đi, bao nỗi niềm tạm lắng.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trình diễn các nhạc phẩm Quê hương, Về quê, Diễm xưa và Còn tuổi nào cho em tại bệnh viện dã chiến ở TP Thủ Đức, TP.HCM ngày 24/7. (Ảnh: Quỷ Cốc Tử).

Sài Gòn bị bệnh nhưng cố gắng không để ai bị đói và Sài Gòn vẫn đẹp giữa cơn bạo bệnh thì hà cớ sao chúng ta lại xuống tinh thần. Khi cả cộng đồng cùng lên dây cót tinh thần chiến đấu mức cao nhất thì không có lẽ nào chúng ta lại để sự tiêu cực, sự trì trệ và sự sợ hãi đánh gục.

Sức mạnh tinh thần – thứ DNA đặc biệt của con người Việt Nam, “vũ khí” đặc biệt từng giúp chúng ta chiến thắng trước bao trận chiến lớn sẽ không thể bị bào mòn bởi bất cứ thế lực nào.

Kích hoạt chiến dịch “Home now for Vietnam stronger”

Cũng trong những ngày này, có lẽ chưa khi nào, cụm từ “ở nhà”, “về nhà” lại có thể gây ám ảnh, hoang mang đến vậy. Nhưng nếu tỉnh dậy, bạn vẫn thấy mình được ở nhà, hay trong tối muộn, bạn vẫn có nơi để trở về thì khi ấy bầu trời vẫn còn xanh, chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào một ngày mai sẽ khác, mọi thứ rồi sẽ ổn hơn và hãy biến việc được ở nhà trở nên có ý nghĩa.

“Home now for Vietnam Stronger” là chương trình được Cenhomes.vn – Đại siêu thị dự án cho mọi nhu cầu bất động sản khởi xướng với thông điệp: Ở nhà là yêu nước – ở nhà là đang góp sức giúp chính phủ, đất nước và đồng bào mình chiến thắng đại dịch. Với sự hỗ trợ của công nghệ, chuyển đổi số, ở nhà chúng ta vẫn lao động, vẫn đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

“Home now for Vietnam Stronger” kêu gọi người dân hãy ở nhà vì 1 Việt Nam khỏe mạnh và hùng cường, luôn giữ tinh thần lạc quan, trân trọng khoảng thời gian ở nhà cùng gia đình và người thân.

Chiến dịch cũng là lời tri ân sâu sắc gửi đến cộng đồng chuyên viên môi giới bất động sản – những con người vẫn ngày ngày trao đi nguồn năng lượng tích cực, vẫn miệt mài lao động để đưa đến những căn nhà phù hợp nhất cho hàng triệu gia đình Việt Nam, để mỗi giây phút ở nhà của chúng ta đều trở nên có ý nghĩa.

Trong khuôn khổ “Home now for Vietnam Stronger”, nhiều chính sách ưu đãi đến người mua nhà và môi giới bất động sản sẽ được diễn ra trên nền tảng Cenhomes.vn. Cụ thể, ngoài chính sách đặc biệt của từng dự án BĐS, khách hàng còn có cơ hội tham dự sự kiện “Trúng nhà quá đã – Quên ngay dịch dã” với hình thức bốc thăm trúng thưởng: 1 căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi (Kim Bôi, Hòa Bình); 1 căn hộ Happy One Central (Bình Dương) và 1 siêu phẩm đất nền Cam Lâm (Khánh Hòa) với tổng giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng.

Với đội ngũ môi giới BĐS, Cenhomes.vn sẽ sát cánh, hỗ trợ 24/7 qua những nền tảng công nghệ tối tân nhất. Các chuyên viên môi giới sẽ tham gia chương trình bốc thăm may mắn, với giải thưởng xe máy trị giá 100 triệu đồng cùng nhiều chính sách ưu đãi khác.

Bên cạnh đó, để tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, sự hy vọng và làm dày thêm “lá chắn vaccine”, với mỗi giao dịch thành công trong thời gian diễn ra chiến dịch, từ 23/8 – 09/10/2021, Cenhomes.vn sẽ đóng góp 5 triệu đồng vào quỹ Vaccine Việt Nam.

Thông qua chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger”, Cenhomes.vn muốn lan tỏa và “kích hoạt” nhiều hơn sức mạnh tới cộng đồng: Vững tinh thần – Vượt đại dịch. Ngay lúc này, hãy ở nhà, hãy trân trọng, cảm ơn ngôi nhà đang bảo vệ ta, thúc đẩy chuỗi giao dịch BĐS không đứt gãy.

Mọi thông tin chi tiết của chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger”, quý khách hàng truy cập: https://cenhomes.vn/