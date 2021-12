'Home now for Vietnam Stronger': Bây giờ hoặc không bao giờ

(VTC News) -

Đây cũng là thời điểm năm hết, tết đến – giai đoạn sôi động nhất của thị trường bất động sản.

Cuối năm – “Thiên thời” cho khách hàng mua bất động sản

Theo các chuyên gia, thị trường địa ốc cuối năm luôn là thời điểm “nóng” nhất với cung – cầu tăng mạnh. Về nguồn cung, đây là khoảng thời gian thuận lợi để các chủ đầu tư ra hàng. Về lực cầu, cuối năm cũng là dịp đại đa số khách hàng thu về các nguồn tài chính và mong muốn mua nhà đón năm mới.

Mặt khác, lãi suất tiết kiệm giảm, lượng tiền gửi vào ngân hàng thấp kỷ lục, hàng loạt các chương trình, chính sách ưu đãi đến từ các dự án,… cũng góp phần tác động khiến bất động sản trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là đầu tư trung - dài hạn.

Tổng giá trị quà tặng tại “Home now for Vietnam Stronger” lên tới gần 5 tỷ đồng.

Tìm kiếm trên các trang thông tin điện tử, các bài quảng cáo, khách hàng dễ dàng nhận thấy hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn khi mua nhà được tung ra vào thời điểm này như: Mua nhà tặng xe, tặng gói nội thất, tặng phí quản lý dịch vụ… hay nổi bật hơn cả là chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” của Cen Land với chương trình: “Mua nhà tặng nhà” dành cho tất cả các khách hàng phát sinh giao dịch trong thời gian diễn ra chiến dịch, với các phần thưởng giá trị như: 01 căn hộ Happy One-Central, lô đất nền Cam Lâm, cùng nhiều quà tặng giá trị khác với tổng giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng.

“Home now for Vietnam Stronger” – lan tỏa năng lượng tích cực - bứt phá doanh thu

Sản phẩm có chính sách tốt cùng nhu cầu tiêu thụ cao nhất trong năm là động lực khiến các chiến binh môi giới bất động sản tự tin hơn trong cuộc đua nước rút, lập kỷ lục, tự tin về đích năm 2021 với thành tích cao.

Với Home Now for Vietnam Stronger, Cen Land tự tin tăng tốc về đích sớm.

Được hỏi về tinh thần anh chị em kinh doanh bán hàng cận Tết, anh Nguyễn Đức Hải, chuyên viên tư vấn của chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” chia sẻ: “Lượng khách hàng quan tâm bất động sản tăng hàng ngày. Hiểu độ “nóng” của thị trường và nhu cầu khách hàng thời điểm cuối năm, toàn bộ lực lượng bán hàng đang làm việc với 200% công suất để chinh phục mục tiêu.

Với lợi thế giá trị khác biệt của sản phẩm bất động sản và chính sách hỗ trợ tại “Home now for Vietnam Stronger”, mỗi chuyên viên tư vấn tự tin mang lại cho khách hàng sản phẩm giá trị nhất, nhiều ưu đãi nhất, đồng thời tạo doanh thu nhảy vọt cho cá nhân, đội nhóm”.

Điểm đặc biệt của “Home now for Vietnam Stronger” là toàn bộ 29 dự án tham gia chiến dịch đa dạng ở mọi loại hình sản phẩm, đều được thẩm định kỹ lưỡng về pháp lý, tiềm năng tăng giá cao, giúp các chuyên viên môi giới tự tin và có nhiều lựa chọn tư vấn cho khách hàng.

Hơn nữa, chính sách ưu đãi khủng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng, “Home now for Vietnam Stronger” đang mang lại nhiều hơn các giá trị cho khách hàng, càng phù hợp là “chìa khóa vàng" để “xuống tiền” vào thời điểm cuối năm.

“Home now for Vietnam Stronger” đã và đang lan tỏa năng lượng tích cực, khích lệ đến hàng nghìn môi giới với chương trình bốc thăm trúng thưởng lên tới 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, mỗi tuần, “Home now for Vietnam Stronger” thưởng nóng 5 triệu đồng/giao dịch cho 5 giao dịch đầu tiên.

Sự kiện tổng kết và bốc thăm trao thưởng chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” vào ngày 22/12 tới sẽ khép lại một chiến dịch ý nghĩa nhưng đồng thời mở ra một chương mới với thị trường, với khách hàng. Một thời đại với phương thức kinh doanh mới trên nền tảng số, giúp người bán – người mua đều chủ động thích ứng và thay đổi cách tiếp cận với thị trường, bắt kịp dòng chảy chuyển đổi số đang diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực.

Khách hàng tìm hiểu thông tin chi tiết chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger”, vui lòng xem tại: https://cenhomes.vn/homenowforvietnamstronger/