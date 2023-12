Hôm nay xử phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu: 21 bị cáo hầu toà

(VTC News) -

Sáng 25/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của 21 bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Ngoài bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an), ba bị cáo còn lại nhận án chung thân về tội “Nhận hối lộ” và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Phạm Trung Kiên (nguyên Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế), nhận hối lộ 42,6 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hương Lan (nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao), nhận hối lộ 25 tỷ đồng; Vũ Anh Tuấn (nguyên cán bộ Công an) nhận hối lộ 27,3 tỷ đồng.

Các bị cáo trong phiên toà sơ thẩm.

Hai bị cáo “chạy án” là Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty Blue Sky), Lê Hồng Sơn (Tổng giám đốc Công ty Blue Sky) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hằng và Sơn còn đề nghị Tòa buộc bị cáo Hoàng Văn Hưng trả lại cho hai bị cáo này số tiền lừa đảo hơn 18,8 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thái Hòa) cũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Bị cáo Trần Minh Tuấn đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo này không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và không phạm tội “Đưa hối lộ”. Bản án sơ thẩm tuyên phạt Trần Minh Tuấn tổng mức án 18 năm tù về hai tội danh.

Nhiều bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt như: bị cáo Phạm Bích Hằng, Phạm Thị Kim Ngân, Hoàng Diệu Mơ, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng. Một số bị cáo xin được hưởng án treo như: Lê Văn Nghĩa, Đặng Minh Phương, Trần Thị Mai Xa, Nguyễn Hoàng Linh. Bị cáo Võ Thị Hồng kháng cáo xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Quân (chồng của bị cáo Hoàng Diệu Mơ – Giám đốc doanh nghiệp về lữ hành) đề nghị được trả lại 2 chiếc điện thoại đã bị tịch thu, trong trường hợp không được trả lại xin được phép mua lại để bảo vệ quyền lợi thông tin cá nhân.

Bà Trần Phi Nga (vợ bị cáo Tô Anh Dũng – cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) kháng cáo một phần nội dung bản án, xin giải tỏa kê biên và cấm dịch chuyển nhà dự án Tây Hồ Tây và xin giải tỏa kê biên, cấm dịch chuyển, trả lại sổ đỏ nhà Bắc An Khánh.

Trước ngày xét xử phúc thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng cho biết, bị cáo này bất ngờ nhận tội, đồng thời tác động, nhờ người thân, bạn bè nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Cùng với đó, bị cáo Hưng có đơn xin được xét xử vắng mặt.