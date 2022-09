Hôm nay, hạn cuối thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

(VTC News) -

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 18/9 đến trước 17h ngày 30/9, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Thí sinh trúng tuyển không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập.

Tính đến ngày 25/9, hơn 80% thí sinh trúng tuyển đợt 1 xác nhận nhập học lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đồng ý nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của cơ sở đào tạo.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT 2022.

Bộ GD&ĐT cho phép các trường có thể tổ chức nhập học đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học, hoặc tổ chức nhập học sau quá trình thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Các bước xác nhận nhập học trên hệ thống trực tuyến chung của Bộ GD&ĐT:

Bước 1: Đăng nhập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn và nhập các thông tin như: Số CMND, mã đăng nhập, mã xác nhận. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".

Bước 2: Vào menu Tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu tra cứu.

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển. Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là đỗ hoặc trượt. Nếu kết quả là Trượt có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường.

Bước 4: Xác nhận nhập học. Đối với nguyện vọng đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút "Xác nhận" nhập học.

Bước 5: Nhấn "Đồng ý" để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái "Đã nhập học".

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, trong đợt xét tuyển năm nay, tỷ lệ thí sinh ảo giảm đáng kể so với năm ngoái. Nguyên nhân có thể do một số thí sinh trúng tuyển nhưng lại không xác nhận nhập học vì chỉ trúng tuyển ở các nguyện vọng 3, 4… hoặc ngành học trúng tuyển có mức học phí quá cao so với khả năng nên các em không xác nhận nhập học và chờ cơ hội xét tuyển bổ sung. Tất cả sẽ được Bộ GD&ĐT tổng hợp, phân tích sau khi có dữ liệu đầy đủ.

Nếu như các năm trước, hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT chỉ hỗ trợ các trường xử lý lọc ảo đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT thì năm nay đã mở rộng lọc ảo đối với tất cả các phương thức, tổ hợp xét tuyển.

Cơ bản đến nay, hệ thống hoạt động trơn tru và tương đối ổn định. Với hệ thống này, thí sinh được quyền lựa chọn nguyện vọng mình ưu tiên; các trường tập trung dữ liệu để có được kết quả trúng tuyển từ hệ thống; Bộ GD&ĐT có được cơ sở dữ liệu thống nhất, minh bạch trong toàn hệ thống và khắc phục nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý.

Hơn 90 trường thông báo tuyển bổ sung Năm nay, nhiều đại học đào tạo nhóm ngành sức khỏe lần đầu tuyển bổ sung với số lượng lớn, từ vài chục đến hàng trăm chỉ tiêu như Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, Đại học Y Dược - Đại học Huế, khoa Y, Đại học Quốc gia TP HCM .. Gần 20 trường đại học khu vực phía Bắc như đại học Mỹ thuật Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Việt Đức, Học viện Ngân hàng... Ngoài ra hàng loạt các trường phía Nam cũng công bố xét tuyển bổ sung với mức điểm nhận hồ sơ từ 14 điểm. Trong đó, có nhiều trường đại học công lập lớn như Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, Đại học Dầu khí Việt Nam, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM...