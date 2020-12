Hollywood mất hàng loạt ngôi sao lớn trong năm 2020

Ian Holm: Với người hâm mộ thể loại phim giả tưởng hay khoa học viễn tưởng, Ian Holm thuộc hàng ngũ những diễn viên quen thuộc nhất. Ông góp mặt trong nhiều dự án lớn như bộ ba phim The Lord of the Rings (2001-2003), Alien (1979), The Fifth Element (1997), Time Bandits (1981) hay và Mary Shelley's Frankenstein (1994). Ngài Holm từng nhận được không ít giải thưởng nhờ vai Sam Mussabini trong Chariots of Fire (1981). Gần 20 năm trước, ông được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Ngôi sao từ trần vào ngày 19/6 ở tuổi 88.