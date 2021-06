Hội đồng Bầu cử Quốc gia dự kiến họp xác nhận tư cách ĐBQH ngày 12/7

(VTC News) -

Tại phiên họp thứ 57 diễn ra vào sáng 14/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia trình bày tại phiên họp cho biết đến thời điểm này, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân và thành công rất tốt đẹp.

Diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt thứ 4 với nhiều diễn biến phức tạp nhưng cuộc bầu cử được tổ chức an toàn, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với các kỳ bầu cử trước; không có các tình huống bất thường xảy ra, ngay cả tại một số địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường.

Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cho đến công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, giới thiệu người ứng cử, việc tổ chức vận động bầu cử, việc bỏ phiếu, kiểm phiếu... Kết quả bầu được 499 ĐBQH, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND các cấp đã khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

“Một cuộc bầu cử với quy mô lớn như vậy được tổ chức thành công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 càng khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, ông Bùi Văn Cường khẳng định.

Theo ông Cường, có được kết quả này chính là do sự đồng tâm, hiệp lực, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, ý thức và trách nhiệm cao trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam - bài học kinh nghiệm quý báu này đã được đúc rút qua lịch sử dân tộc và tiếp tục phát huy, tỏa sáng trong ngày hội toàn dân bầu cử.

Tuy nhiên, ông Bùi Văn Cường cũng cho biết cuộc bầu cử lần này còn một số hạn chế, liên quan đến việc rà soát danh sách cử tri, phát thẻ cử tri; ở một vài nơi, tỷ lệ người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND là phụ nữ, người dân tộc thiểu số chưa đạt so với quy định; cơ cấu đại biểu trúng cử có nơi chưa đạt, vẫn có nơi bầu chưa đủ số lượng đại biểu HĐND cấp xã; một số khu vực bầu cử còn để xảy ra nhầm lẫn trong việc đóng dấu phiếu bầu, sai sót về in phiếu bầu.

Tuy nhiên, các sai sót, khiếm khuyết nói trên chỉ mang tính cá biệt, không phổ biến và phần lớn đều được các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử khắc phục, xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

Phát biểu kết thúc thảo luận nội dung này, cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với Báo cáo kết quả cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan chức năng của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử.