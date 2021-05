Hội đồng Bảo an lần thứ 4 không ra được tuyên bố về xung đột Israel-Palestine

(VTC News) -

The Times of Israel dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay, cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra hôm 18/5 bàn về tình hình ở Gaza đã kết thúc mà không đạt được kết quả.

Phiên họp lần thứ tư này được tổ chức theo đề xuất của phái đoàn Na Uy, Trung Quốc và Tunisia. Theo các nước này, Hội đồng Bảo an cần tổ chức cuộc họp như vậy nhằm gia tăng áp lực quốc tế đối với các bên trong việc ngừng bắn.

Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ họp vào hôm 20/5 để bàn về tình hình xung đột Israel-Palestine. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ tư trong 9 ngày Hội đồng Bảo an tổ chức họp về tình hình xung đột Israel - Palestine. Phiên họp này diễn ra một ngày sau khi Mỹ lần thứ ba chặn dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an. Mỹ đã bác tuyên bố này khi cho rằng hiện tại "không thể ủng hộ cách diễn đạt" trong nội dung dự thảo tuyên bố chung, cho rằng tuyên bố của Liên hợp quốc có thể tạo ra phản ứng trái chiều.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã bảo vệ quan điểm của chính quyền Biden trước dự thảo tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an, nhấn mạnh tuyên bố chung sẽ không giúp hạ nhiệt căng thẳng trên thực địa ở dải Gaza.

Đến nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn muốn hành động theo cách của mình trong giải quyết tình hình xung đột tại dải Gaza. Điều này được thể hiện thông qua việc Washington cử đặc sứ đến khu vực.

Tại cuộc họp hôm 18/5, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Tiến trình Hòa bình Trung Đông Tor Wennesland không tham dự, thay vào đó Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo đã thông báo tóm tắt cho các quốc gia thành viên về tình hình thực tế tại dải Gaza.

Theo dự kiến, Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ lần đầu tiên nhóm họp về tình hình xung đột Israel-Palestine vào hôm 20/5. Cuộc họp của Đại hội đồng được kỳ vọng sẽ đưa ra được nghị quyết về tình hình ở dải Gaza hiện nay, kêu gọi các bên ngừng bắn.

Các cuộc không kích không ngừng nghỉ giữa các bên trong xung đột Israel- Hamas từ hôm 10/5 đã cướp đi sinh mạng hàng trăm người trong khu vực. Theo Cơ quan Y tế Gaza, chiến dịch ném bom gần như không ngừng nghỉ của Israel đã khiến 217 người Palestine thiệt mạng và làm bị thương hơn 1.400 người chỉ trong hơn một tuần tại vùng đất do lực lượng Hamas kiểm soát.