Hội đồng Anh hoãn kỳ thi IELTS tại Việt Nam, thí sinh hoang mang

(VTC News) -

Đăng ký thi IELTS vào cuối tháng 10 để kịp hoàn thiện hồ sơ xin học bổng du học, nhưng Trần Hà (học sinh lớp 11 tại Hà Nội) bất ngờ nhận được tin Hội đồng Anh hoãn kỳ thi IELTS tại Việt Nam. Điều này khiến kế hoạch và mục tiêu Hà đặt ra bị xáo trộn.

"Theo yêu cầu của hội đồng học bổng, em phải có IELTS trên 6.5 thì mới có cơ hội được xét duyệt. Em đăng ký thi từ 2 tháng trước và ôn luyện rất kỹ càng để có thể hoàn thành tốt bài thi. Giờ lịch thi bị hoãn em không biết phải xoay sở như thế nào", Hà nói.

Rơi vào hoàn cảnh tương tự, Hà My (nhân viên văn phòng tại TP.HCM) hoang mang nhận thông tin hoãn kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh vào tối qua. Hà My đi làm được một năm nhưng trong tay vẫn chưa có bằng đại học do chưa có bằng IELTS theo yêu cầu chuẩn đầu ra của trường.

Suốt 1 năm qua, Hà My vừa đi làm vừa đi học tiếng Anh với mong muốn sớm nhận được tấm bằng tốt nghiệp. "Hội đồng Anh thông bão hoãn nhưng không có thời gian cụ thể là hoãn đến khi nào, trong công ty thúc giục sớm hoàn thiện hồ sơ cá nhân", Hà My nói.

Còn Nguyễn Minh Hiếu (học sinh lớp 12 tại Hải Phòng) băn khoăn việc hoãn tổ chức thi IELTS ảnh hưởng thế nào đến tiêu chí tuyển sinh của các trường đại học. Hiếu dự định nộp hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức kết hợp chứng chỉ quốc tế và học bạ.

Hội đồng Anh tạm hoãn kỳ thi IELTS tại Việt Nam.

Theo thông báo của Hội đồng Anh, quyết định nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và có ảnh hưởng tới tất cả các kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam. "Thời điểm các kỳ thi được tổ chức trở lại sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Bộ để có được các phê duyệt cần thiết trong thời gian sớm nhất có thể", thông báo nêu rõ.

Tổ chức này cũng cho biết thêm, tất cả các thí sinh bị ảnh hưởng bởi quyết định này sẽ được đổi ngày thi miễn phí và Hội đồng Anh sẽ gửi thông báo trực tiếp đến hòm thư điện tử của các thí sinh ngay sau khi các kỳ thi được phép tiếp tục tổ chức lại. Do số lượng thư và yêu cầu có thể tăng cao, thí sinh sẽ nhận được hồi đáp sớm nhất trong vòng từ 3 đến 7 ngày làm việc.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì tình huống không thể lường trước này và những bất tiện gây ra cho các thí sinh. Chúng tôi rất hy vọng sớm được chào đón thí sinh trở lại các kỳ thi của Hội đồng Anh và mong được đồng hành cùng thí sinh trên chặng đường theo đuổi ước mơ của mình", tổ chức này chia sẻ trên website.

Không chỉ IELTS, kỳ thi năng lực tiếng Nhật Nat-test và kỳ thi năng lực Hán ngữ quốc tế đều thông báo tạm hoãn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Hầu hết lý do mà các đơn vị đưa ra đều nhằm hoàn tất hồ sơ theo quy định ở Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Thông tư do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký ngày 26/7/2022 và có hiệu lực từ ngày 10/9/2022. Thông tư áp dụng với cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài và các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.

IELTS viết tắt cho International English Language Testing System, tạm dịch là Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Đây là hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế quan trọng và phổ biến nhất thế giới cho mục đích học tập, làm việc và định cư. Kỳ thi IELTS ở Việt Nam có 2 đơn vị được phép tổ chức thi IELTS đó chính là tổ chức giáo dục IDP và Hội đồng Anh (British Council).