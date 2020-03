Thử thách khả năng logic qua câu đố 'tìm cánh cửa dẫn đến tự do'

Giả sử, bạn là một tù nhân đang bị giam giữ. Tuy nhiên, người cai ngục sẽ cho bạn cơ hội trốn thoát nếu bạn tìm ra được cánh cửa dẫn đến tự do trong 3 cửa A, B và C. 2 trong số 3 cánh cửa giúp bạn tự do, còn cánh cửa còn lại sẽ khiến bạn phải ngồi tù suốt đời.

Bạn được phép chỉ vào một cánh cửa và hỏi một câu hỏi "Có hoặc không" bất kỳ. Nếu bạn chỉ vào cánh cửa tự do, người cai ngục sẽ trả lời câu hỏi của bạn đúng sự thật. Nếu bạn chỉ vào cánh cửa giam giữ suốt đời, cai ngục có quyền trả lời đúng hoặc sai một cách ngẫu nhiên. Làm thế nào để bạn chắc chắn rằng mình sẽ trốn thoát?

Đáp án của bạn là gì? Hãy gửi câu trả lời ở box bình luận bên dưới.