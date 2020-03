Đáp án 'câu đố tìm 2 đáp án khác nhau trong một bài toán'

Gọi máy tính là C, sách là B và, L là 2 chiếc laptop và X là 1 chiếc laptop.

Ta có: C + C + C = 30 (1)

C + B + B = 18 (2)

B - L = 2 (3)

X + B x C = ? (4)

Từ (1) => C = 10

Từ (2) => B + B=18 - 10=8 => B = 4

Từ (3) => 4 - L=2 => L = 2

Cách 1:

Ta có, L=2X => X = 1

Vậy ta có: X + B x C = 1 + 4 x 10 = 41.

Cách 2:

Ở hình ảnh trên, một số người cho rằng, hình ảnh 2 chiếc máy tính là biểu diễn của số mũ, tương đương với X^X.

Vậy L=X^X = 2=> X ≈ 1,56.

Nếu X ≈ 1,56, vậy X + B x C ≈ 1,56 + 4 x 10 ≈ 41.56.

