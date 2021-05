Hội An truy vết, khử trùng nơi ở ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Cơ quan chức năng TP Hội An đang ra sức truy vết các trường hợp liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng. Thông tin này được ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận với VTC News vào tối nay (3/5).

Theo ông Sơn, chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hội An tiếp nhận thông tin về ca nghi mắc COVID-19 đang được cách ly ngoài Đà Nẵng. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, người này cư trú và đi nhiều nơi ở TP Hội An.

"Chúng tôi đang ra sức truy vết. Trước mắt, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa, phun thuốc khử trùng nơi cư trú của người này. Ngoài ra, việc phun thuốc khử trùng cũng được triển khai đối với những nơi mà ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 từng đến", ông Sơn thông tin thêm.

Tổ đình Vạn Đức, nơi ca nghi mắc COVID-19 từng đến.

Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, trường hợp nghi mắc COVID-19 (nhân viên bán vé khu vực Spa tại khách sạn ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang được cách ly ngoài Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP Đà Nẵng), cư trú đường Nguyễn Phan Vinh, TP Hội An.

Từ ngày 19/4 đến 2/5, người này đi rất nhiều nơi ở TP Hội An và Đà Nẵng. Tại Hội An, ca nghi mắc COVID-19 từng ghé hàng loạt các địa điểm như quán bún thịt nướng Bà Sáu, quán cà phê Cafe Sambo, nhà hàng Gió Trăng, quán bánh canh Bà Quýt, Tổ đình Vạn Đức, shop Con Cưng, quán Ốc Phố Cổ, quán karaoke Nam Bảo, quán Tuti Hội An.