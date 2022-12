Hội An miễn phí vé tham quan phố cổ ngày 4/12

(VTC News) -

Ngày 2/12, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho hay, nhân kỷ niệm 23 năm ngày khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999-4/12/2022) và 5 năm nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7/12/2017-7/12/2022), chính quyền TP Hội An quyết định miễn phí vé tham quan khu phố cổ, làng nghề truyền thống vào ngày 4/12.

Hội An miễn phí vé tham quan phố cổ trong ngày 4/12.

Theo lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An, đây là dịp để tôn vinh và tăng cường tuyên truyền quảng bá cũng như nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử của khu di sản đến với người dân cùng du khách.

Được biết, chương trình miễn phí vé tham quan phố cổ trong ngày 4/12 được chính quyền Hội An duy trì suốt nhiều năm qua. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho du khách tìm hiểu những giá trị độc đáo về lịch sử, văn hóa của Hội An; qua đó tạo sức hút lôi kéo khách du lịch về với địa phương.