Hội An chấp thuận xây trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: Liệu có đúng thẩm quyền?

(VTC News) -

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở GTVT vào cuộc xác minh, đặc biệt là kiểm tra hồ sơ pháp lý việc chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới tại Hội An.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, tháng 6 vừa qua, UBND TP Hội An có văn bản gửi Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng TTĐK xe cơ giới tại TP Hội An.

Sở GTVT Quảng Nam đang vào cuộc xác minh, kiểm tra hồ sơ pháp lý về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng trung tâm đăng kiểm xe cơ giởi ở Hội An.

Cụ thể, UBND TP Hội An thống nhất với đề xuất của Phòng Quản lý đô thị Hội An cho phép Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An được xây dựng TTĐK xe cơ giới tại địa chỉ số 30 Nguyễn Tất Thành (phường Tân An, TP Hội An) với diện tích 3.230 m2 (thuộc một phần diện tích thửa đất thương mại dịch vụ của Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam). Công suất thiết kế: 2 dây chuyền kiểm định hiện đại, đồng bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, việc xây dựng, triển khai dự án phải tạm dừng vì cơ quan chức năng Quảng Nam đang vào cuộc xác minh đúng - sai trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như cấp phép xây dựng trung tâm.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An, cho biết đến thời điểm hiện tại, TTĐK xe cơ giới vẫn chưa hoạt động và đang chờ UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cho các phòng, ban chuyên môn xem xét lại về quy trình; Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng chưa cấp giấy phép hoạt động nên TTĐK chưa hoạt động.

"Để hoạt động TTĐK này thì chúng tôi phải có đầy đủ về thiết bị, dây chuyền, con người. Chúng tôi đã làm hồ sơ gửi ra Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị xin cấp giấy phép hoạt động, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả” - ông Dũng nói và thông tin thêm, hiện tại doanh nghiệp của ông có giấy phép xây dựng nhà xưởng của TTĐK xe cơ giới 92-06D ở phường Tân An. Giấy phép xây dựng này được UBND TP Hội An ủy quyền cho Phòng Quản lý đô thị Hội An cấp.

Về phần đất xây dựng nhà xưởng TTĐK, ông Dũng cho hay, đất để xây dựng nhà xưởng là của Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam. Đây là thỏa thuận hợp tác đầu tư kinh doanh của hai đơn vị và hai bên thống nhất giao cho Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An đứng ra làm các thủ tục pháp lý như cấp giấy phép xây dựng cùng một số giấy tờ liên quan khác...

Một góc TTĐK xe cơ giới ở Hội An.

Đề cập đến chủ trương thống nhất xây dựng TTĐK xe cơ giới, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho rằng: "Tại địa phương có một khu TTĐK là quá tốt để phục vụ cho hơn 3.500 xe trên địa bàn thành phố và cả chục ngàn lượt xe của du khách. TP Hội An đã có báo cáo cụ thể về việc này với UBND tỉnh Quảng Nam và đang chờ ý kiến".

Trước câu hỏi đặt ra: Chính quyền TP Hội An thống nhất xây dựng TTĐK xe cơ giới có đúng thẩm quyền? Ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam dẫn chứng, từ khi ra đời Nghị định 139/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới có hiệu lực, để thống nhất quản lý, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án TTĐK xe cơ giới, UBND tỉnh Quảng Nam giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, GTVT theo dõi, hướng dẫn quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng TTĐK xe cơ giới.

Theo ông Hiếu, thời gian qua, việc đầu tư xây dựng các TTĐK xe cơ giới trên địa bàn đều tuân thủ quy trình, thủ tục, các bước xin đầu tư một dự án. Thế nhưng, đối với TTĐK xe cơ giới tại Hội An thì các cơ quan quản lý Nhà nước phụ trách lĩnh vực lại không nhận được thông tin về việc triển khai, thực hiện dự án.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xác nhận đơn vị chưa nhận được bất cứ hồ sơ nào liên quan đến chủ trương, đầu tư, cấp phép xây dựng TTĐK xe cơ giới 92-06D tại TP Hội An.

"Mới đây, đơn vị có nhận được công văn của Sở GTVT, đề nghị cho ý kiến trong việc thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án TTĐK xe cơ giới tại khu đất số 30 Nguyễn Tất Thành, TP Hội An. Qua nghiên cứu nội dung các văn bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư xét thấy chưa có đủ cơ sở để có ý kiến về thẩm quyền và thủ tục chấp thuận chủ trương đối với dự án trên.

Ngoài ra, việc xây dựng TTĐK xe cơ giới phải tuân thủ quy hoạch chung đô thị Hội An; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo môi trường, phòng chống cháy nổ và các điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo quy định pháp luật hiện hành”, ông Thử nói.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin thêm, Quảng Nam đã có nhiều TTĐK xe cơ giới đang hoạt động. Ở các khu vực phía Bắc, phía Tây, phía Nam đều có cơ sở TTĐK xe cơ giới. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất không quy hoạch bổ sung TTĐK xe cơ giới mới.

Còn việc xây dựng TTĐK xe cơ giới 92-06D tại TP Hội An, sau khi nắm thông tin, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Sở GTVT kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc để có phương án giải quyết.