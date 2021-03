Chi tiết điều kiện dự tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân năm nay

(VTC News) -

Năm 2021, Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh khu vực phía Bắc, từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát với 53 nữ và 477 nam.

Về điều kiện dự tuyển, thí sinh phải có học lực từ trung bình trở lên. Thí sinh là cán bộ công an trong biên chế, chiến sĩ nghĩa vụ, công dân hoàn thành nghĩa vụ công an hoặc quân sự không quá 30 tuổi. Thi sinh là học sinh trường Văn hóa Công an Nhân dân, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi. Người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi.

Cán bộ công an trong biên chế, chiến sĩ nghĩa vụ công an phân loại cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển. Công dân hoàn thành nghĩa vụ công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Học sinh trường Văn hóa Công an Nhân dân, công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT và tương đương đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa sinh con.

Ngoài những tiêu chí trên, thí sinh dự thi phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA của Bộ Công an.

Thí sinh cận thị được đăng ký dự tuyển nhưng phải cam kết và chữa trị đủ tiêu chuẩn thị lực khi nhập học.

Nhà trường tuyển sinh theo 3 phương thức gồm:

Phương thức 1, tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT, quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả học tập THPT.