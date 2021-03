Học viện Cảnh sát nhân dân giảm hơn một nửa chỉ tiêu tuyển sinh 2021

(VTC News) -

Năm 2021, Học viện Cảnh sát nhân dân dự kiến tuyển 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát, trong đó 447 chỉ tiêu dành cho nam và 53 chỉ tiêu dành cho nữ. So với năm 2020 (tuyển 1.310 chỉ tiêu), năm nay số lượng chỉ tiêu tuyển vào trường giảm mạnh.

Học viện xét tuyển theo 3 phương thức chính. Phương thức 1, tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an. Với phương thức này, thí sinh phải đảm bảo đồng thời các điều kiện về giải đoạt được, thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận được xét tuyển thẳng, thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2021.

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Phương thức 2, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT.

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn tính đến ngày 1/7/2021 của một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên. Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn được đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không. Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Phương thức 3, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả học tập THPT. Từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển (A00; A01; C03; D01) đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Về đối tượng tuyển sinh, trường tuyển các cán bộ công an trong biên chế; Chiến sĩ nghĩa vụ công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên (tính đến tháng thi tốt nghiệp THPT); công dân hoàn thành nghĩa vụ công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự được dự tuyển thêm 1 lần trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng sơ tuyển; học sinh trường Văn hóa CAND; công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Về tiêu chuẩn sức khỏe, trường chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Thí sinh cận thị được đăng ký dự tuyển, phải cam kết và chữa trị đủ tiêu chuẩn thị lực khi nhập học.

