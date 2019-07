Học viện An ninh nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

Ngày 23/7, Hội đồng tuyển sinh Học viện an ninh ra thông báo về mức điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2019.

Theo đó, mức điểm sàn đối với các tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), C03 (Toán, Văn, Sử), D01 (Toán, Văn, Anh) của nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh và tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) của ngành An toàn thông tin là 17,75 điểm.

Tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) của nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh (gửi đào tạo đại học ngành Y) là 18 điểm.

Lưu ý, mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên.

Học viện an ninh nhân dân công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển năm 2019. (Ảnh: Vietnamnet)

Năm nay, Học viện an ninh nhân dân tuyển sinh 375 chỉ tiêu. Trong đó, nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh (gồm các ngành trinh sát an ninh, điều tra hình sự) tuyển tổng số 288 chỉ tiêu nam, 32 chỉ tiêu nữ; ngành An toàn thông tin tuyển sinh 30 chỉ tiêu nam.

Học viện an ninh nhân dân gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu của Bộ Công an là 25 chỉ tiêu nam.

Trước đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phải công bố và chủ động cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đúng thời gian quy định trước ngày 22/7 trên trang thông tin của nhà trường, trên Cổng thông tin tuyển sinh và trang nghiệp vụ tuyển sinh.

Thí sinh lưu ý đây chỉ là mức điểm sàn, điểm tối thiểu để đăng ký xét tuyển đầu vào của trường, không phải điểm chuẩn.

Cũng từ 22/7, thí sinh bắt đầu chính thức thay đổi nguyện vọng theo hai phương thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

Hạ Vũ