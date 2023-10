Học trò Hương Giang được mời làm vedette sau The New Mentor

Từng tham gia The Face 2016 nhưng từ khi lập gia đình, Chúng Huyền Thanh quyết định dừng nghệ thuật. Quyết định tham gia The New Mentor đã giúp cô tìm lại ánh hào quang và thiện cảm của công chúng. Cô được đánh giá về sự cố gắng, nỗ lực khi vượt qua nhiều thử thách để ngày càng tiến bộ về các kỹ năng. Rời chương trình, Chúng Huyền Thanh liên tiếp trúng nhiều show quảng cáo.