Bỏ ra hơn 100.000 USD/tháng dành riêng cho việc thuê thợ trang điểm, tương đương với 2.500 USD/lần - con số không tưởng đó lại là chuyện hằng ngày với chị em nhà Kim Kardashian. Thông tin này khiến dư luận xôn xao. Lắm kẻ ước ao, đổ đi học trang điểm, những tưởng “ngồi mát ăn bát vàng”.

Hiện nay, nhu cầu làm đẹp ngày càng trở nên phổ biến và không chỉ còn là “đặc quyền” của phái nữ. Một vẻ ngoài chỉn chu, sáng sủa và ưa nhìn sẽ giúp bạn ghi điểm và giành được nhiều cơ hội hơn trong công việc và cuộc sống.

Trang điểm - Nghề của những đôi tay “phù thủy”

Nghề trang điểm, hay còn gọi là nghề “họa mặt”, là phương pháp làm đẹp cho khuôn mặt tức thời bằng mỹ phẩm. Tuy nhiên, không phải cứ “bôi son trát phấn” lên mặt thì gọi là trang điểm.

Makeup là nghệ thuật “họa mặt” đòi hỏi thẩm mỹ và tay nghề chuyên nghiệp

Để có một sản phẩm đẹp đòi hỏi người thợ phải có gu thẩm mỹ tốt và nhanh nhạy với các xu hướng makeup mới nhất. Đặc biệt, một thợ trang điểm chuyên nghiệp còn cần khả năng nắm bắt được từng đường nét trên gương mặt khách để tôn lên những nét đẹp, che đi khuyết điểm, thậm chí biến một khuôn mặt bình thường trở thành mỹ nhân. Vì vậy, không hề ngoa khi nói trang điểm là nghề của những đôi tay “phù thủy”.

Học trang điểm chuyên nghiệp giá bao nhiêu?

Hiện nay, các trung tâm dạy trang điểm “mọc lên như nấm sau mưa” với các mức giá từ rất rẻ đến rất đắt. Thị trường đào tạo trở thành một ma trận. Học viên có nhiều lựa chọn hơn nhưng cũng mông lung hơn khi tìm kiếm một địa chỉ thực sự chất lượng. Vậy học trang điểm chuyên nghiệp cần bao nhiêu tiền?

Một khóa học nghề make up có mức giá dao động khá lớn tùy cơ sở đào tạo

Một khóa học trang điểm chuyên nghiệp có học phí dao động từ 10-50 triệu, thậm chí cao hơn. Mức chi phí học trang điểm tùy thuộc vào các yếu tố như: quy mô và thương hiệu của cơ sở đào tạo, chương trình học, đội ngũ giảng viên, dụng cụ học nghề, cơ sở vật chất và thời gian học. So với các nghề thẩm mỹ khác, khóa học make up có thời lượng ngắn hơn, khoảng 2-6 tháng hoặc lâu hơn tùy từng nơi đào tạo và khả năng tiếp thu của học viên.

Một bộ cốp trang điểm cao cấp vô cùng cần thiết khi makeup chuyên nghiệp

Để học make up chuyên nghiệp, ngoài học phí, học viên còn cần đầu tư một khoản phí nhất định cho cốp đồ trang điểm, mỹ phẩm, chi phí thuê mẫu và nhiều chi phí phát sinh khác (phụ phí sinh hoạt nếu ở xa).

Những điều bạn cần biết trước khi học trang điểm

Trang điểm là nghề “làm dâu trăm họ”

Mỗi khuôn mặt lại có những đặc điểm và đường nét khác nhau và cần có những cách “nhấn nhá”, đánh phấn, tạo khối, kẻ mắt, vẽ mày,... khác nhau. Trang điểm thực chất vẫn là một ngành dịch vụ. Thợ trang điểm chỉ đóng vai trò tư vấn, định hướng và biến mong muốn của khách hàng thành hiện thực.

Thợ make up chuyên nghiệp có thể vừa sáng tạo, vừa làm hài lòng khách hàng

Người có tay nghề cao nhiều khi lại không bằng người giỏi nắm bắt tâm ý khách hàng. Muốn thành công, hãy là một người thợ trang điểm tinh tế và cực kỳ kiên nhẫn.

Nghề trang điểm “ngồi mát ăn bát vàng” như bạn nghĩ?

Nghề nào cũng có những khó khăn riêng, và nghề trang điểm cũng không ngoại lệ. Nếu nghĩ đây là một nghề nhàn hạ thì bạn hoàn toàn nhầm rồi. Anh Tony Phan, chủ một ảnh viện áo cưới có tiếng kiêm makeup artist cho biết, kiếm tiền từ nghề trang điểm không hề dễ dàng. Trung bình mỗi ảnh viện có từ 5-7 chuyên viên trang điểm, nên nếu trả lương vài chục triệu mỗi người thì ảnh viện chẳng thể trụ được bao lâu.

Để có được thu nhập “trong mơ”, thợ makeup phải trở thành một makeup artist

Một thợ trang điểm có mức lương khởi điểm chỉ khoảng 4-8 triệu. Để có mức lương lên tới 20, thậm chí là 30 triệu một tháng đòi hỏi người thợ phải thực sự chuyên nghiệp và khẳng định được “thương hiệu” cá nhân. Chưa kể, giá mỹ phẩm chất lượng không hề rẻ. Với mỗi loại da khác nhau cần có dòng mỹ phẩm riêng phù hợp. Thợ trang điểm cũng cần di chuyển liên tục để phục vụ khách hàng.

“Không phải ai biết trang điểm đều có thể dạy trang điểm”

Việc này giống như khi đi học, không phải mọi học sinh giỏi đều có thể trở thành một giáo viên tốt.

Người trang điểm đẹp chưa chắc đã là người dạy tốt

Từ một người thợ trở thành một người thầy đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm thực tế dày dặn. Bên cạnh đó là kỹ năng sư phạm để có thể truyền đạt ý tưởng và nhiệt huyết với nghề.

Không có năng khiếu thì có học make up được không?

Mọi người thường có suy nghĩ: Nghề làm đẹp chỉ dành cho những người có khiếu thẩm mỹ và khéo léo. Tuy nhiên, “cần cù bù thông minh”. Đặc biệt với những công việc đòi hỏi tay nghề thì hoàn toàn có thể khắc phục và cải thiện bằng cách chăm chỉ luyện tập.

Chăm chỉ luyện tập, một người bình thường cũng có thể trở thành chuyên gia

Bên cạnh đó, một địa chỉ dạy nghề uy tín và người thầy giỏi, tâm huyết sẽ giúp tay nghề học viên được nhanh chóng hoàn thiện và nâng cao hơn.

Khóa học trang điểm chuyên nghiệp cực “hot” tại Học viện Thẩm mỹ Quốc tế SCI

Nổi lên giữa thị trường đào tạo makeup chuyên nghiệp, Học viện Thẩm mỹ Quốc tế SCI đem tới Khóa học makeup công sở và dự tiệc phù hợp với nhiều đối tượng học viên và có mức học phí vô cùng ưu đãi. Đây là cơ hội dành cho tất cả những ai yêu thích nghề làm đẹp và cả các makeup artist chuyên nghiệp muốn học nâng cao tay nghề. Chương trình đào tạo chia thành Khóa học trang điểm công sở - dự tiệc và Khóa học trang điểm công sở - dự tiệc ngắn hạn.

Học phí học make up chuyên nghiệp tại Học viện SCI vô cùng hợp lý

Khóa học thông thường có giá 8 triệu đồng, hiện đang được ưu đãi 50%, chỉ còn 4 triệu đồng. Học viên hoàn thành đủ 36 giờ học trong giáo trình trang điểm chuyên nghiệp sẽ được cấp Chứng chỉ của Học viện Thẩm mỹ Quốc tế SCI để hành nghề trên toàn quốc. Với khóa học ngắn hạn, thời gian rút ngắn còn 9 tiếng. Hiện tại, mức học phí make up đang được giảm 60%, giá rẻ không ngờ chỉ 1,2 triệu đồng.

Khác với make up cá nhân hay make up cô dâu, trang điểm công sở hướng tới sự tự nhiên, thanh lịch và gọn nhẹ. Trong khi đó trang điểm dự tiệc cầu kỳ hơn, đòi hỏi vừa tôn được toàn bộ vẻ đẹp và cá tính người mẫu, vừa lộng lẫy, sang trọng. Khi thành thạo 2 phong cách trang điểm này, người thợ make up có thể ứng dụng và biến tấu linh hoạt được trong hầu hết các trường hợp.

Tại Học viện SCI, học viên được trải nghiệm môi trường học chuyên nghiệp với hệ thống cơ sở vật chất chuẩn Viện thẩm mỹ. Chương trình đào tạo được chuẩn hóa và thường xuyên cập nhật những xu hướng làm đẹp mới trên thế giới. Thời gian học thực hành lên tới 80%, đảm bảo học viên vững kiến thức và thành thạo tay nghề.

Ms Kylie Le - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mỹ phẩm và makeup

Đặc biệt, giảng viên đứng lớp là Ms Kylie Le - Trưởng bộ phận makeup và đào tạo mỹ phẩm Somang Bộ phận đào tạo Công ty Mỹ phẩm LG Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cô cũng là Creative director của hãng Vacosi. Đây là hãng mỹ phẩm Hàn Quốc mà Phúc Nghĩa - người được mệnh danh là “phù thủy làng makeup” tin tưởng và lựa chọn đồng hành.

Học trang điểm chuyên nghiệp giá bao nhiêu không quan trọng bằng giá trị kiến thức bạn được tiếp thu. Con đường trở thành một Makeup Artist không “trải đầy hoa hồng”, nhưng nếu bạn thực sự quyết tâm và chăm chỉ theo đuổi nghề thì chắc chắn sẽ có ngày con đường đó trải thảm đỏ mời bạn đi.