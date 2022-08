Học sinh Việt giành 7 huy chương tại Olympic Vật lý thiên văn quốc tế

(VTC News) -

Tại kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 15, đoàn Việt Nam có 9 thành viên tham dự, trong đó 7 học sinh giành giải.

Học sinh giành huy chương bạc là em Bùi Gia Nhật Minh (lớp 11 lý 1); 5 học sinh giành huy chương đồng gồm: Đỗ Quỳnh Anh (lớp 10 lý 1), Nguyễn Đức Hiệp (lớp 11 lý 1), Trần Quang Minh Duy (lớp 10 lý 1), Vũ Hoàng Quốc Bảo (lớp 10 lý 1), Nguyễn An Lộc (lớp 10 lý 1). Thành viên giành giải khuyến khích là em Nguyễn Mạnh Hùng (lớp 10 lý 1). Tất cả đều là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Học sinh Việt Nam giành 7 huy chương tại Olympic Thiên văn học và Vật lí thiên văn quốc tế.

Năm 2022, kỳ thi Olympic về Thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế được tổ chức tại Kutaisi, Gieorgia (Gruzia) từ 14 đến 22/8/2022, tham dự kỳ thi có hơn 200 thí sinh đến từ 47 quốc gia thuộc các châu lục khác nhau trên toàn thế giới.

Kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lí thiên văn quốc tế - International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) dành cho học sinh trung học được tổ chức để ghi nhận vai trò to lớn của lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn trong đời sống và trong giáo dục thanh thiếu niên, đồng thời tăng cường giao lưu quốc tế giữa các quốc gia trên thế giới. Các thí sinh thuộc đội tuyển tham dự kỳ thi phải trải qua bốn bài thi bằng Tiếng Anh bao gồm: Bài thi thực hành (thi quan sát sao trong nhà chiếu hình, thi bản đồ sao và thi quan sát bầu trời đêm qua kính thiên văn), bài thi lý thuyết, bài thi xử lý số liệu và bài thi đồng đội.

Tại Olympic Thiên văn học và Vật lí quốc tế thiên văn năm 2021, đoàn học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng.