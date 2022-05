Học sinh trường quốc tế đánh nhau: UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT yêu cầu địa phương xác minh thông tin và xử lý sự việc học sinh đánh nhau khiến dân mạng xôn xao (ngày 28/5).

UBND TP.HCM yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với UBND thành phố Thủ Đức nhanh chóng xác minh thông tin và đề xuất hướng xử lý trên tinh thần đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên, phụ huynh. Các đơn vị báo cáo về UBND TP.HCM và Bộ GD&ĐT trước trong ngày 31/5.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh tại trường Quốc tế TP.HCM.

Trước đó, ngày 29/5, trong báo cáo gửi Sở GD&ĐT TP.HCM về vụ bạo lực tại trường đang gây xôn xao dư luận, Hiệu trưởng Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) - Kim Sharee Green nếu rõ: "Trường nhìn nhận có một phần trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đáng tiếc giữa các học sinh với nhau, làm phụ huynh lo lắng. Ngoài ra, trường cũng sẽ rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống nhanh chóng để tránh gây hiểu lầm cho phụ huynh và tạo thông tin trái chiều trên mạng xã hội".

Trường đang rất lo ngại các bên liên quan lạm dụng truyền thông và các phương tiện trực tuyến thực hiện thái độ hoặc hành vi kích động, bắt nạt trực tuyến bằng cách phát tán một số thông tin cá nhân của học sinh như địa chỉ nhà, hình ảnh cá nhân..."Trường mong nhận được sự hỗ trợ của quý Sở trong việc giải quyết vấn đề này", báo cáo có đoạn.

Rút kinh nghiệm từ sự việc trên, trường cam kết sẽ theo dõi sâu sát hơn nữa đối với học sinh kể cả mặt học tập và tâm lý lứa tuổi. Trường sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với phụ huynh để tìm ra giải pháp thỏa đáng giúp các em giải tỏa căng thẳng, ổn định học tập.

Trường cũng báo cáo về sự việc, ngày 26/5, sau giờ học chính thức, thầy giáo phụ trách được thông báo có nhóm học sinh xô xát ở bên ngoài, cách trường hai tòa nhà. Thầy phụ trách dẫn các em học sinh về trường và đưa vào phòng y tế để kiểm tra sức khỏe. Tiếp theo ban giám hiệu trường gặp gỡ học sinh để nghe các em tường thuật lại sự việc.

Tuy nhiên, việc trao đổi giữa ban giám hiệu trường và học sinh buộc phải dừng lại khi phụ huynh của học sinh đến trường, yêu cầu nhà trường ngay lập tức xử lý vụ việc và xử lý học sinh.

Tại thời điểm đó, do sự việc vừa mới xảy ra, trường chưa đủ thông tin nên chưa thể đưa ra quyết định xử lý ngay. Trường giải thích việc này với phụ huynh, nhưng một số phụ huynh không đồng ý và có thái độ, hành động không phù hợp và không hợp tác với nhà trường.

Ngày 27/5, lãnh đạo nhà trường trích xuất toàn bộ các camera an ninh trong và ngoài trường để tìm hiểu toàn cảnh sự việc. Hiện nhà trường liên hệ với phụ huynh, để sắp xếp các cuộc hẹn, làm việc vào đầu tuần tới. Trường đang làm việc với công an địa phương về vấn đề này, và phụ huynh cả hai bên đã đến trình báo tại cơ quan công an.