Học sinh tiểu học rộn ràng ngày tựu trường

(VTC News) -

Tại trường Tiểu học Wellspring, không khí ngày tựu trường vô cùng rộn ràng, đặc biệt là với các bạn học sinh khối 1 lần đầu đến trường. Các bạn hào hứng sẵn sàng khám phá, học tập và vui chơi tại môi trường mới, hứa hẹn năm học đầy hứng khởi.

Cô Lê Thị Thúy Ngà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Wellspring chia sẻ: “Hôm nay toàn thể các bạn học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo đều rất hạnh phúc và vui khi được chào đón học sinh. Năm ngoái do dịch bệnh nên back to school phải tổ chức online, do đó các con đều trân trọng những ngày được đến trường trực tiếp như hôm nay”.

Quang cảnh chào đón nồng nhiệt và đầy niềm vui tại THCS Wellspring.

Cô Ngà gửi lời chúc tới toàn thể các bạn học sinh tiểu học: “Nhân ngày trở lại trường năm học 2022-2023, chúc các con luôn tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ và hạnh phúc khi được đến trường, học tập thật tốt. Đối với các con học sinh lớp 1, các con hãy tận hưởng những ngày đến trường một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất”.

Các thầy cô tại Wellspring đã chuẩn bị những hoạt động thú vị và bổ ích, giúp các bạn nhỏ làm quen với trường lớp, gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra, các bạn được thầy cô hướng dẫn trong tuần định hướng đầu năm để chuẩn bị cho ngày Khai giảng năm học chính thức.

Đối với các phụ huynh, ngày đầu tiên con đến trường là ngày quan trọng. Một phụ huynh có con học khối 1 chia sẻ cảm xúc của mình: “Tôi rất hồi hộp, phấn chấn, và hai mẹ con rất hào hứng để đến trường hôm nay. Bé nhà tôi cũng rất háo hức và mong ngày được đến trường”.

Tại tiết học đầu tiên trong ngày tựu trường, học sinh Tiểu học Wellspring được tham gia các hoạt động như: Làm quen với bạn bè, chơi game kết nối, tự giới thiệu bản thân.

“Năm ngoái do dịch bệnh nên nên các con chỉ được tham gia back to school online. Vì thế nên năm nay ngày trở lại trường được tổ chức trực tiếp nên các con rất vui vẻ và hào hứng”, phụ huynh có con học khối 2 cho biết.

Với trường THCS Wellspring, nhà trường chú trọng vào cảm xúc và sự hứng thú của học sinh khi học tập, đặc biệt là các bạn khối 6 khi làm quen với cấp học mới. Trong không khí chào mừng năm học mới, các bạn học sinh quay trở lại trường với sự quyết tâm, sáng tạo và hy vọng về những điều mới mẻ mà năm học 2022-2023 đem lại.

Cô Nguyễn Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Wellspring cho biết: “Trên cơ sở những điều thầy và trò đã làm được trong ba năm học đầy biến đổi vừa qua, chúng ta tự tin tiếp nối hành trình say mê và sáng tạo. Thầy cô mong các bạn học sinh giữ vững tinh thần hứng khởi, tâm thế tự chủ, sức khỏe dồi dào để cùng nhau tạo nên một năm học thành công, hạnh phúc”.

Trải qua kỳ thi THPT đầy căng thẳng, đối với các bạn học sinh lớp 10, cấp THPT là một chân trời đầy mới mẻ và là cánh cửa quan trọng góp phần quyết định tương lai sau này. Trong ngày tới trường đầu tiên, các bạn học sinh được chào đón bởi những phần quà hết sức có ý nghĩa đến từ các thầy cô trường THPT Wellspring. Với các bạn học sinh đang theo học tại trường, ngày đầu năm học là một ngày vui bởi các bạn được gặp lại bạn bè thầy cô sau kỳ nghỉ hè dài.

Đội ngũ giáo viên tiểu học tại Wellspring có mặt từ sáng sớm để chào đón học sinh đến trường.

Năm học 2022-2023 lấy thông điệp “Reimagine your journey, live your story”, thầy và trò trường Wellspring hướng đến tinh thần không ngừng học hỏi, tỏa sáng xóa định kiến cũ, phát huy những thế mạnh, sở trường của chính mình. Từ những kinh nghiệm, sự chủ động và sáng tạo thầy và trò Wellspring đạt được từ những năm học trước, và đặc biệt là từ giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, học sinh và giáo viên cần thấu hiểu chính mình, cầu tiến và tỏa sáng theo cách riêng và tự viết nên câu chuyện của mình trong năm học tới.

Thầy Nguyễn Vĩnh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Wellspring chia sẻ: “Chủ đề năm học này vô cùng ý nghĩa, chứa đựng nhiều thông điệp và mang đến cho tất cả chúng ta niềm hứng khởi, sự hào hứng, tinh thần quyết tâm mạnh mẽ trong việc nghĩ - suy nghĩ - tưởng tượng (think-rethink, call-recall, imagine-reimagine) về những gì chúng ta đã làm".