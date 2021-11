Học sinh THPT ở Hà Nội dự kiến đến trường từ tháng 12

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo kế hoạch tiêm chủng, ngày mai (23/11), Hà Nội bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi. Sau khi hoàn thành tiêm cho nhóm tuổi này, sẽ hạ dần xuống tiêm cho độ tuổi từ 12 đến 15.

Theo dự kiến của Sở Y tế, việc tiêm chủng cho học sinh THPT và một bộ phận học sinh THCS dự kiến hoàn thành trước ngày 28/11.

Đầu tháng 12, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ bàn bạc để xây dựng kế hoạch cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Nếu tình hình dịch được kiểm soát tốt, nhiều khả năng, học sinh có thể đi học trở lại sau ngày 10/12, ông Tiến nhấn mạnh.

Ngày 22/11, học sinh khối 9 các trường trung học cơ sở thuộc 10 huyện của Hà Nội đến trường học trực tiếp. 10 huyện gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên, Ứng Hòa. Các huyện còn lại đang chuẩn bị các điều kiện và sẽ cho học sinh đến trường vào ngày 23 và 24/11.

Hà Nội yêu cầu các trường phải đảm bảo học sinh ngồi giãn cách, có thể chia ca để giảm sĩ số học sinh trong lớp học, giáo viên phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Học sinh tự mang nước cá nhân tới lớp và tổ chức 1 buổi/ngày. Trong quá trình cho học sinh tới trường, nếu địa phương nào xuất hiện F0 thì UBND thành phố cho phép địa phương đó tự quyết định dừng khẩn cấp việc học để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Còn lại, các khối lớp và bậc mầm non tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới. Riêng với bậc THPT, thành phố chủ trương mở cửa lại trường học khi tiêm đủ vaccine COVID-19 theo nguyên tắc tiêm xong khối nào cho khối đó đi học trực tiếp.

Ngày 19/11, tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố xác định thích ứng an toàn có 2 vế: an toàn nhưng phải kiểm soát hiệu quả. Thành phố liên tục báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng và đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.

Thành phố đã lên kế hoạch tiêm nhanh nhất cho trẻ em 12 - 17 tuổi. Dự kiến 1, 2 ngày nữa Hà Nội được phân bổ hơn 370.000 liều. Khi có vaccine, chỉ 2 ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3. Từ căn cứ đó sẽ có kế hoạch cho học sinh cấp này trở lại trường.