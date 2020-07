Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng

"Những cảm xúc tiếc nuối xen lẫn nước mắt vì sắp phải chia xa các em - những học sinh đã gắn bó với mình trong thời gian dài. Rất khó nói nên lời. Tôi muốn gửi gắm tới các con là "Love you more than I can say", cô giáo Đỗ Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D6 chia sẻ.