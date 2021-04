(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa có công văn trả lời Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết đối với việc cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp và THPT cho học sinh của Học viện Múa Việt Nam, một cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Công văn của Bộ GD&ĐT nêu rõ, trong trường hợp Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam), tổ chức đào tạo học sinh đã hoàn thành đầy đủ chương trình theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 1/10/2004, Học viện Múa Việt Nam được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho người học theo thẩm quyền.

Bộ GD&ĐT đồng ý để Học viện Múa Việt Nam được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp theo quy định hiện hành. Việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT do thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp theo quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/6/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.

Học viện Múa Việt Nam.

Trước đó, chiều 1/4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông có công văn gửi Bộ GD&ĐT về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo THCS, THPT và cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam.

Văn bản nêu rõ, ngày 30/3, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhận được tờ trình của Học viện Múa Việt Nam về việc báo cáo, giải trình những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo chương trình THCS, THPT cho học sinh, sinh viên; vướng mắc trong công tác tuyển sinh và đào tạo tích hợp trình độ cao đẳng, ngành diễn viên Múa tại Học viện Múa Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2016.

Căn cứ tính đặc thù trong công tác đào tạo nhóm ngành nghệ thuật Múa hiện nay, học sinh vào học tại trường từ lúc còn nhỏ (khi mới học hết lớp 6, hoặc lớp 7, 8), vì vậy, học sinh phải tiếp tục học chương trình giáo dục phổ thông đồng thời với học kiến thức chuyên môn tại trường.

Từ năm 2012 trở lại đây, Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS cho học sinh theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Sau khi hoàn thành chương trình trung cấp chuyên nghiệp, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp mà không có bằng tốt nghiệp THCS, THPT.

Bên cạnh đó, từ năm 2012, theo đề án tuyển sinh riêng, Cao đẳng Múa Việt Nam tổ chức đào tạo tích hợp trình độ cao đẳng, ngành diễn viên Múa. Theo đó, học sinh sẽ được học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng.

Tuy nhiên, nhà trường không tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp cho học sinh mà tổ chức kỳ thi chuyển giai đoạn, học sinh đạt kết quả sẽ được chuyển tiếp lên học trình độ cao đẳng. Vì vậy, học sinh theo học chương trình đào tạo tích hợp trung cấp và cao đẳng sẽ không có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

Để đảm bảo quyền lợi cho người học, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, cho phép Học viện Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo và đạt kết quả theo quy định tại kỳ thi chuyển giai đoạn của học viện.

Cấp giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hoá THPT trong chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhóm ngành Múa cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Múa Việt Nam.