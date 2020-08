Học sinh Hà Nội vẽ khẩu trang lên mặt, truyền thông điệp phòng chống COVID-19

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, thông qua hoạt động này các em muốn gửi thông điệp, truyền cảm hứng đến cộng đồng: "Phía sau chiếc khẩu trang là nụ cười hi vọng" (Behind every mask, there’s hope). Đây cũng là hoạt động được tổ chức Nhi Đồng Liên Hợp Quốc hưởng ứng tại nhiều quốc gia trên thế giới.