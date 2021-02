Học sinh bị tấn công mạng khi học trực tuyến

(VTC News) -

Mới đây, một người dân ở tỉnh Đồng Nai phản ánh, trong thời gian qua, một số kẻ lợi dụng việc học sinh học tập trực tuyến qua mạng để quấy rối, tấn công mạng gây mất an toàn cho học sinh và khiến phụ huynh lo lắng.

Do đó, người dân kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT cùng Bộ Công an có các giải pháp để khắc phục những vấn đề bất cập, khó khăn trong quá trình học tập trực tuyến.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Công an cho biết thời gian vừa qua đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, nhất là tập trung xử lý các hành vi quấy rối, tấn công mạng gây mất an toàn hoạt động tổ chức dạy học trực tuyến.

Trong thời gian học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19, nhiều học sinh bị tấn công mạng khiến phụ huynh lo lắng và đề nghị Bộ Công an xử lý hành vi này. (Ảnh: VGP)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng Bộ Công an phát hiện trên 1.700 trang, cổng thông tin điện tử của Việt Nam bị tin tặc tấn công và thay đổi giao diện; phát hiện, xử lý trên 280 trang thông tin điện tử tồn tại lỗ hổng bảo mật; hàng chục hệ thống thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng, cài cắm mã độc.

Qua đó, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh dữ liệu, thông tin cá nhân trên các ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động giao tiếp, hội thảo, hội họp, đào tạo, dạy học trực tuyến qua mạng Internet.

Bên cạnh đó, để tạo cơ sở pháp lý xử lý nghiêm minh, nhằm răn đe đối với các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Bộ Công an xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, hiện nay đang chờ Chính phủ xem xét ban hành.

Về ý kiến của người dân ở tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an sẽ tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục những vấn đề bất cập, khó khăn trong quá trình học tập trực tuyến.

Đồng thời, tăng cường phòng ngừa, kịp thời phát hiện và đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Trong đó, lực lượng chức năng triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia; kiểm tra, đánh giá và khắc phục tình trạng mất an ninh hệ thống mạng, an toàn hệ thống thông tin; thiết lập cơ chế xác minh, truy vết đối tượng qua các nền tảng dịch vụ ứng dụng dạy học trực tuyến; thông báo gửi các cơ quan, tổ chức để cảnh báo về hoạt động tấn công mạng, nguy cơ mất an ninh hệ thống mạng, khắc phục những vấn đề bất cập, khó khăn trong quá trình dạy học trực tuyến qua mạng Internet trong thời gian tới.