Học sinh bậc THPT ở Việt Nam du học tại chỗ và nhận bằng quốc tế danh giá

Mới đây, tổ chức SACE Education Việt Nam được Ủy ban Phổ thông Trung học Nam Australia ủy quyền trực tiếp triển khai chương trình SACE International tại Việt Nam. Tại sự kiện, SACE Education Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác với trường THPT Lương Văn Can để giảng dạy chương trình SACE International cho học sinh THPT tại Hà Nội.

Trường THPT Lương Văn Can trở thành SACE School, cùng SACE Education Vietnam triển khai chương trình SACEi bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Với thời lượng học hợp lý, SACEi được học song song cùng chương trình THPT của Bộ GD&ĐT. Học sinh được nhận đồng thời chứng nhận tốt nghiệp của Việt Nam và Australia. Cùng với đó, học sinh có thêm nhiều lựa chọn sau khi tốt nghiệp THPT”.

Đồng thời, hầu hết trường đại học trên thế giới chấp nhận và miễn giảm một số điều kiện khi xét tuyển đầu vào với học sinh tốt nghiệp chương trình SACEi. Nhờ vậy, người học tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức so với việc lựa chọn học chương trình THPT trong nước, sau đó học một năm dự bị đại học nước ngoài.

Bà Đào Mai Anh - Chủ tịch HĐQT SACE Education Vietnam kí kết hợp tác với ông Đặng Đình Long, Hiệu trưởng trường THPT Lương Văn Can.

Với các môn học chuẩn quốc tế, hệ thống thi cử và xếp hạng minh bạch, chất lượng dạy và học của SACEi đã được kiểm định trên toàn cầu. Hàng chục nghìn học sinh hoàn thành chương trình đã được nhận vào nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới, phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực thương mại, y tế, dược phẩm, chế tạo, nghệ thuật, luật…

Thầy Đặng Đình Long, Hiệu trưởng trường THPT Lương Văn Can (Hà Nội) chia sẻ: "SACEi có nhiều ưu điểm so với các chương trình song bằng khác. Đây là lý do nhà trường cũng như giáo viên, học sinh của đều hào hứng khi chương trình được triển khai. Một ưu điểm lớn của chương trình là mở ra cơ hội du học vào nhiều trường đại học trên thế giới".

Cũng trong buổi lễ ký kết, bà Đào Mai Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của SACE Education Việt Nam cho rằng, với ưu điểm học chương trình quốc tế trong nước, mở ra cơ hội theo học tại các trường đại học trên thế giới công nhận, tiết kiệm đến 80% chi phí so với du học tại Australia. SACE International là lộ trình tốt cho các bạn học sinh có mong muốn lấy được tấm bằng quốc tế tại Việt Nam hoặc chuẩn bị hành trang đi du học.

Trong năm học 2020-2021, SACE Education Việt Nam phối hợp với trường Đại học Adelaide, một trong số các trường đại học danh tiếng của Australia, tổ chức cuộc thi kiểm tra năng lực tiếng Anh trong tháng 10 và 11, xét duyệt học bổng với giá trị lên đến 100% dành cho học sinh đang theo học lớp 9, 10, 11. Đây là cơ hội lớn học sinh giúp đến gần hơn với cánh cổng của các trường đại học uy tín ở Australia và thế giới.