Học Quản trị khách sạn kiểu Mỹ có lợi thế như thế nào

Đại dịch COVID-19 xảy ra khiến cánh cửa du học ngành quản trị khách sạn của nhiều học sinh gần như đóng lại. Theo một thống kê của Hiệp hội tuyển sinh quốc tế (International ACAC), 80% thí sinh có nhu cầu không thể đi du học. Tuy nhiên, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã có chương trình đào tạo kết hợp với các trường danh tiếng trên thế giới, mở ra cánh cửa du học tại chỗ cho học sinh. Theo đó, các bạn trẻ vừa có thể thụ hưởng chương trình chuẩn quốc tế mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân.

Sinh viên chương trình Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch là chương trình được cấp bằng bởi ĐH TROY, Hoa Kỳ.

Có lẽ đó cũng là lý do mà ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do Khoa Quốc tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội hợp tác với ĐH Troy (Mỹ) hai năm trở lại đây “hot” hơn. “Chúng tôi quyết định hợp tác cùng Troy trong chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch bởi đây là ngôi trường uy tín, được Hiệp hội các trường ĐH phía Nam của Mỹ - SACS kiểm định chất lượng về giáo dục. Báo cáo hàng năm của U.S. News and World Report về xếp hạng các trường ĐH tốt nhất tại Mỹ đã ghi nhận ĐH Troy là một trong 64 trường đào tạo chương trình Thạc sĩ tốt nhất khu vực Tây Nam của Mỹ”, TS. Nguyễn Trung Hiển – thành viên thường trực Hội đồng tuyển sinh Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội chia sẻ.

Chương trình Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch được thiết kế theo phương pháp tiên tiến với các bài kiểm tra ngắn; tiểu luận cá nhân và tiểu luận nhóm; báo cáo dạng tiểu luận kèm thuyết trình; nghiên cứu tình huống; thực tế doanh nghiệp và bài thi cuối kỳ. Do đó, ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên được nâng cao; tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin của sinh viên được phát triển tối đa.

Sinh viên Khoa Quốc tế có nhiều cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp ngay từ khi trên ghế nhà trường.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia HN có thể tự tin làm việc trong các doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài, các công ty du lịch, các khách sạn, nhà hàng. Trên thực tế, ngay từ năm thứ nhất, sinh viên ngành này ở Khoa Quốc tế đã giành được cơ hội thực tập tại các khách sạn 5 sao lớn như InterContinential Westlake Hanoi hay Hanoi InterContinental Landmark 72.

“Sinh viên Khoa Quốc tế chủ động, có khả năng ngoại ngữ tốt và rất nghiêm túc với các cơ hội nghề nghiệp tương lai” – chị Phan Trà My, Quản lý nhân sự tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 chia sẻ sau khi tham gia sự kiện Hội chợ việc làm Job Fair 2021 do Khoa Quốc tế tổ chức.

Đặc biệt, trong xu thế chuyên nghiệp hóa dịch vụ hiện nay, các cơ hội việc làm tốt cũng đang chờ đợi sinh viên tốt nghiệp ngành này trong các vị trí quản lý dịch vụ khách hàng đang tăng trưởng nóng ở Việt Nam hiện nay như giáo dục quốc tế và bệnh viện năm sao.

Cùng với chương trình đào tạo và bằng cấp chuẩn quốc tế, những dự đoán tích cực của ngành du lịch hậu Covid cũng là lý do khiến ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch của Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trở nên hấp dẫn hơn. Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình tại đây.