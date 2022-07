Học online quá lâu, trường ở Anh thuê chuyên gia về dạy trẻ cầm bút

Theo The Guardian, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, suốt thời gian dài, học sinh tại Anh thiếu cơ hội rèn luyện kỹ năng cầm bút. Khi trẻ trở lại trường vào tháng 9, nhiều em sẽ phải dành thêm thời gian với chuyên gia trị liệu để rèn cách cầm bút, đưa nét. Những người này đặc biệt được tuyển dụng để hỗ trợ học sinh bị tụt lại phía sau do đại dịch.

Ông Geoff Barton, Tổng thư ký Hiệp hội Lãnh đạo các trường học và đại học, khẳng định đại dịch tác động rất lớn đến việc học tập. Bằng chứng mới nhất là kết quả kỳ thi SAT khi tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn về kỹ năng viết, toán, ngữ pháp, dấu câu, chính tả giảm khá rõ rệt so với năm 2019, trước khi đại dịch diễn ra. Đối với kỹ năng viết, tỷ lệ này giảm 10%.

Việc chủ yếu gõ chữ trên thiết bị điện tử trong thời gian học online vì dịch Covid-19 khiến học sinh Anh suy giảm kỹ năng viết tay. (Ảnh: Getty Images)

Giãn cách xã hội khiến hàng triệu trẻ em phải học tập tại nhà bằng máy tính xách tay hoặc máy tính bảng. Các em gõ chữ thay vì viết. Khi mở cửa trở lại, các trường đối mặt với làn sóng nhân viên nghỉ việc, học sinh vắng học. Điều này khiến hoạt động dạy học gián đoạn, đồng thời ảnh hưởng đến kỹ năng viết tay của học sinh.

TS Mellissa Prunty, giảng viên cao cấp về hoạt động trị liệu tại ĐH Brunel London, Chủ tịch Hiệp hội Viết tay Anh, đánh giá việc phát âm rồi chuyển âm thanh thành chữ viết trên giấy rất khó đối với trẻ. Vì vậy, việc này cần được dạy rõ ràng và thật kỹ.

"Trẻ em cần được dạy cách viết. Trẻ không chỉ biết qua cách viết như thế nào mà còn phải được thực hành. Tuy nhiên, trong thời gian dịch, việc thực hành viết chữ trở nên ít ỏi”, TS Prunty nói.

Để giải quyết vấn đề, các trường ở Anh đang sử dụng quỹ tài trợ cao cấp của chính phủ về bắt kịp giáo dục sau COVID-19 và quỹ tài trợ quốc gia về dạy kèm. 349 triệu bảng Anh sẽ được gửi trực tiếp đến các trường học vào năm học 2022-2023. Số tiền này trang trải 75% học phí, các trường tự lo 25% còn lại.

Sau dịch, nhiều trường học ở Anh phải thuê chuyên gia viết tay để hỗ trợ những trẻ có khả năng viết kém. (Ảnh: Pexels)

Trường Tiểu học Mill Lane (thị trấn Stockton-on-Tees, quận Durham, Anh) đã sử dụng phí quỹ tài trợ bắt kịp giáo dục để thuê giáo viên chuyên dạy viết nhằm đẩy nhanh tiến độ học kỹ năng viết. Bên cạnh đó, trường King Athelstan (thành phố Kingston, Luân Đôn) điều một giáo viên chuyên môn dạy ngữ âm 3 lần trong một tuần nhằm khái quát lại những âm thanh được dạy trước đó và giúp trẻ nắm cách viết tiếng thành chữ.

Vấn đề hỗ trợ kỹ năng viết cho trẻ 5 tuổi và 6 tuổi tại trường Tiểu học St Peter và St Paul Church ở Bexhill (xứ Sussex, Anh) đang được một chuyên gia phụ trách. Người này làm việc với các giáo viên để hướng dẫn trẻ viết chữ.

Các biện pháp can thiệp về tình trạng mất khả năng học tập tại trường Tiểu học Grasmere ở Hackney cũng bao gồm việc giải quyết tình trạng trẻ viết tay kém.

Trong khi đó, ĐH Brunel đưa ra chương trình để sinh viên ngành Hoạt động trị liệu đến các trường học hỗ trợ trẻ rèn chữ viết.

“Chính phủ đã đầu tư 4,9 tỷ bảng Anh nhằm hỗ trợ khôi phục giáo dục từ năm 2020-2021. Chúng tôi rất hoan nghênh động thái này. Tuy nhiên, chúng tôi không tin sự hỗ trợ đó đủ để hoàn thành mục tiêu”, ông Geoff Barton nhận định.