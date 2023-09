Học online dễ dàng từ các cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

(VTC News) -

Còn nhiều “rào cản” trong việc học online

Trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thay đổi hoàn toàn cách giáo dục truyền thống trên toàn thế giới, giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy, mang lại những trải nghiệm sáng tạo cho cả người dạy và người học.

Công nghệ làm thay đổi toàn diện trong giáo dục từ cách tạo ra công cụ học tập mới, từ giấy trắng bảng đen thành các tài liệu “mềm” trên thiết bị điện tử; quá trình học tập thay vì đến lớp học trực tiếp học sinh có thể học trực tuyến tại nhà; cho đến các quy trình quản lý, đánh giá kết quả giáo dục cũng được cải tiến đưa lên nền tảng số.

Cải tiến công nghệ còn mang đến cơ hội giúp học sinh, sinh viên học tập theo những cách thức hoàn toàn mới, dễ dàng ứng dụng và cá nhân hóa kiến thức nhờ những lớp học một thầy một trò qua mạng, những cộng đồng học tập trực tuyến khổng lồ khắp thế giới ở tất cả các lĩnh vực.

Việc triển khai học trực tuyến hiện nay của các nhà trường dù rất kịp thời và phù hợp với xu thế của thời đại. Tuy nhiên, học sao để có hiệu quả là bài toán đau đầu của nhà trường và những người làm giáo dục tại Việt Nam.

Bên cạnh những thách thức liên quan đến thiết bị học tập, hệ thống đường truyền internet, khả năng áp dụng công nghệ, cảm giác thiếu động lực khi học online, thiếu tự tin về năng lực và kỹ năng của bản thân về công nghệ là các yếu tố gây cản trở về mặt tâm lý của người học khi tham gia chương trình học online.

Bạn Nguyễn Ngọc Linh (17 tuổi - Hải Phòng) cho biết: “Hiện tại mình cũng có tham gia một số khóa học online để ôn luyện thêm kiến thức tại nhà. Các trang này có các bài thi thử, bài tự luyện và phần giải đáp án. Tuy nhiên, nếu mình muốn tìm hiểu sâu hơn về kiến thức thì lại phải tự tra cứu ở trên mạng hoặc để hôm sau lên lớp hỏi thầy cô. Điều này cũng gây nhiều trở ngại cho mình”.

Học online đòi hỏi tính cá nhân và sự chủ động cao của người học, tự học là chính. Trong quá trình học ít được tương tác với giáo viên, không được giải đáp những thắc mắc hay thiếu hoạt động bổ trợ sẽ khiến các người học cảm thấy khó tiếp thu kiến thức, dẫn đến tình trạng hổng kiến thức, không hiểu bài trong một thời gian dài. Từ đó, quá trình học tập dễ bị gián đoạn, giảm chất lượng. Cô Thùy Anh (41 tuổi), giáo viên một trường THPT tại Hà Nội cho hay.

Chính từ thực trạng này, một số diễn đàn và trang cộng đồng học trực tuyến được phát triển, đóng vai trò như một nền tảng nơi mọi người có thể kết nối để chia sẻ thông tin, thảo luận về các khóa học hoặc chủ đề. Nhiều người học tìm đến các trang này như một công cụ hỗ trợ cho các khóa học trực tuyến vì chúng cho phép học tập trên mạng xã hội, hỗ trợ từ học sinh đến giáo viên và hơn thế nữa.

Nâng cao hiệu quả học tập với cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Nhằm giải quyết bài toán khó của ngành Giáo dục và các trường học trong công tác chuyển đổi số, MobiFone đem đến hệ sinh thái giáo dục mobiEdu tích hợp All in one (tất cả trong một) với cổng khóa học, cổng giải pháp và cổng thi, bao gồm hệ thống giải pháp hỗ trợ xây dựng trường học học số mSchool, phần mềm quản lý và kết nối trường học mobiEdu SLL, giải pháp sắp xếp thời khóa biểu mobiEdu TKB, công ôn luyện thi onluyen.vn.

Đặc biệt mới đây, MobiFone ra mắt chuyên trang cộng đồng Hỏi đáp hoidap.mobiedu.vn. Đến với chuyên trang Hỏi đáp, các bạn học sinh không chỉ được giải đáp mọi thắc mắc mà còn được chia sẻ kiến thức và nhận quà cực hấp dẫn.

Câu hỏi khó có cộng đồng Hỏi đáp của mobiEdu lo.

Chuyên trang cộng đồng Hỏi đáp của mobiEdu hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về kiến thức phổ thông, bài tập liên quan đến kiến thức đã học trong sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo liên quan... dành cho các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Những câu hỏi của các bạn học sinh sẽ được hỗ trợ trả lời bởi cộng đồng những người tham gia và các chuyên gia giáo dục, giáo sư hàng đầu.

Được thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn học sinh, chuyên trang hoidap.mobiedu.vn của mobiEdu cho phép người dùng xem miễn phí tất cả các câu hỏi, trả lời từ cộng đồng. Sau khi đăng nhập, người dùng được phép đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi của người khác trong cộng đồng hoàn toàn miễn phí với sự kiểm duyệt nội dung chặt chẽ. Không chỉ vậy, tính năng tra cứu theo từ khóa trên chuyên trang cũng được mobiEdu chú trọng để tăng trải nghiệm khi muốn tìm kiếm nội dung nhanh nhất.

Đặc biệt, khi tham gia, hoạt động trên hoidap.mobiedu.vn như đăng nhập, đặt câu hỏi, trả lời,... hay hoàn thành các nhiệm vụ, người dùng sẽ nhận được điểm thưởng ngay tức thì và ghi tên mình trên bảng xếp hạng điểm tích lũy. Qua đó, thúc đẩy tinh thần học tập và tạo ra sự cạnh tranh giữa những người dùng khi học tập trực tuyến.

Truy cập ngay https://hoidap.mobiedu.vn để biết thêm thông tin chi tiết về chuyên trang cộng đồng Hỏi đáp của mobiEdu.

mobiEdu là bộ giải pháp chuyển đổi số giáo dục toàn diện do MobiFone đầu tư phát triển dành cho cả người dạy và người học, nhà trường và các tổ chức đào tạo. Năm 2021, mobiEdu đã đạt Giải Sao Khuê - giải thưởng về Khoa học và Công nghệ uy tín nhất Việt Nam và giải Vàng Stevie Awards - giải thưởng kinh doanh quốc tế uy tín bậc nhất thế giới. Năm 2022, mobiEdu được vinh dự là Thương hiệu Quốc gia 2022. Giải pháp mobiEdu tiếp cận với hơn 2.000 trường học, hơn 10.000 giảng viên và hơn 200.000 học viên trên toàn thế giới. Với hơn 1 triệu lượt làm bài kiểm tra và hơn 30 nghìn lớp học trực tuyến đã mở, mobiEdu đã nhận được nhiều thư cảm ơn của thầy cô giáo và trường học trên toàn quốc.