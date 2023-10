(VTC News) -

An ninh mạng là hoạt động bảo vệ thông tin, hệ thống khỏi những cuộc xâm nhập, tấn công kỹ thuật số. Hiểu theo nghĩa đơn giản hơn. An ninh mạng là ngành sử dụng các biện pháp để chống lại mối đe dọa, xâm nhập bất hợp pháp vào ứng dụng hệ thống.

Ngành nghề này quan trọng với các tổ chức như quân đội, Chính phủ, y tế, tài chính, ngân hàng, công ty,... đây là những cơ quan lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu cần được bảo mật.

Học ngành An ninh mạng ra trường làm gì? (Ảnh minh họa)

Học ngành An ninh mạng ra trường làm gì?

Học ngành An ninh mạng ra trường làm gì là câu hỏi được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh mới. Với mọi ngành nghề, việc bảo mật các dữ liệu thông tin của An ninh mạng là điều rất cần thiết, không riêng gì lĩnh vực công nghệ thông tin. Do đó, ngành này hứa hẹn mang đến cơ hội việc làm cao đối với sinh viên ngay khi vừa mới ra trường.

Các công việc của ngành An ninh mạng thường liên quan đến máy tính, xử lý bảo mật thông tin. Do đó, sinh viên theo học ngành này sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí công việc sau:

Chuyên viên quản trị bảo mật máy chủ và mạng.

Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu.

Chuyên viên lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin.

Chuyên viên kiểm tra, đánh giá và đảm đảm an toàn thông tin cho mạng và hệ thống.

Theo thông tin trên website của trường Đại học Đông Á, mức lương ngành An ninh mạng khá cao so với mặt bằng chung.

Với những kỹ sư mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, mức lương khởi điểm dao động từ khoảng 6,5 đến 10 triệu đồng/ tháng. Đây mới chỉ là mức lương khởi điểm, nếu bạn có trình độ cũng như kinh nghiệm lâu năm thì bạn sẽ trở thành chuyên gia với mức lương trên 20 - 30 triệu đồng/ tháng tại các doanh nghiệp lớn.

Một số trường đào tạo ngành An ninh mạng

Học viện Kỹ thuật Mật mã đang đào tạo 3 chuyên ngành chính liên quan đến An ninh mạng với mức điểm chuẩn trong năm vừa qua lần lượt là: Ngành An toàn thông tin có điểm chuẩn là 25,6 điểm, Công nghệ thông tin lấy 26,2 điểm và Kỹ thuật điện tử 25 điểm. Tại cơ sở ở TP.HCM, điểm chuẩn ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật mật mã là 25 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của một trong ba tổ hợp môn xét tuyển A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh).

Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023, lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đối với ngành An toàn không gian số là 28,05 điểm với 2 tổ hợp môn xét tuyển A00, A01. Mức học phí của ngành này được đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung, dao động từ 35 - 42 triệu đồng/năm học, học phí sẽ tăng theo từng năm.

Học viện Bưu chính Viễn thông tuyển sinh ngành An toàn thông tin theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên, xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp, xét tuyển dựa vào kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Năm 2023, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT trường lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển của ngành này là 26,04 điểm, với 2 tổ hợp môn xét tuyển A00, A01. Trong khi đó, điểm chuẩn học bạ lấy đến 27,43 điểm, với hai tổ hợp môn xét tuyển tương tự.

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng có bộ môn An ninh mạng thuộc ngành Công nghệ thông tin. Năm 2023, trường tuyển sinh 3 chương trình học đối với ngành Công nghệ thông tin với mức điểm chuẩn lần lượt là:

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) 25,86 điểm với tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) 25 điểm khối A00, A01, D28, Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy 26,45 điểm khối A00, A01.

Trường Đại học Duy Tân năm nay, xét ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đối với ngành An toàn thông tin là 14 điểm với 4 tổ hợp môn xét tuyển A00, A16, A01, D01. Trong khi đó, năm 2022 cũng lấy mức điểm chuẩn là 14 điểm với tổ hợp môn xét tuyển tương tự.

Ngành An toàn thông tin của trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét kết quả thi THPT, xét kết quả học bạ THPT và xét kết quả thi đánh giá năng lực.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc Gia TP.HCM) năm 2023, tuyển sinh ngành An toàn thông tin với mức điểm chuẩn là 26,3 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn A00, A01, D01, D07. Trong khi đó, mức điểm chuẩn năm 2022 của ngành này cao hơn với 26,95 điểm, xét tuyển 4 tổ hợp môn tương tự.

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển dựa trên điểm thi, xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế uy tín.