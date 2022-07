Học bổng S-GLOBAL cho các chương trình tiếng Anh online

(VTC News) -

Giáo dục phi lợi nhuận được nêu bật trong “Tiến trình quốc tế hóa giáo dục” được các tổ chức lớn triển khai, là mô hình chủ đạo của giáo dục nước ta trong giai đoạn 2022-2030.

Mô hình giáo dục phi lợi nhuận là gì?

Giáo dục phi lợi nhuận mới chỉ manh nha tại Việt Nam và có một vài tổ chức lớn áp dụng. Trong khi đó, tại các quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Hoa Kỳ,... phi lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục đã trở thành mô hình áp dụng triệt để, tạo ra các chương trình đào tạo chất lượng vượt trội.

Mô hình giáo dục phi lợi nhuận không phải là không lợi nhuận hoặc dùng lợi nhuận để làm từ thiện, mà đây là mô hình đặt lợi ích người học là trung tâm. Tất cả lợi nhuận thu về sẽ tái sử dụng để nâng cao chất lượng giáo dục, thay vì phân chia lợi nhuận cho các cổ đông. Nhờ đó, chương trình giáo dục tại các tổ chức này ngày càng vượt trội.

Điểm hay ở các tổ chức giáo dục phi lợi nhuận này là bên cạnh dùng lợi nhuận để nâng cao chất lượng đào tạo. Họ đã sử dụng những khoản lời đó để giảm gánh nặng học phí cho học sinh/sinh viên bằng cách tăng số lượng học bổng và mức tài trợ lên.

Các trường Đại học hàng đầu tại Mỹ triển khai học trực tuyến theo mô hình phi lợi nhuận. (Ảnh: Đại học Harvard)

Các tổ chức đang hoạt động theo mô hình giáo dục phi lợi nhuận là trường Đại học Harvard, Yale, Stanford ở Mỹ,… Tại Việt Nam, Học viện SunUni là đơn vị Anh ngữ duy nhất tiên phong áp dụng mô hình giáo dục phi lợi nhuận.

Học viện SunUni - Đơn vị triển khai Học bổng S-GLOBAL

Khát vọng mang đến cho xã hội những giá trị tốt đẹp. Học viện SunUni đang là đơn vị ưu tú, nằm trong hệ sinh thái giáo dục phi lợi nhuận, là đơn vị được giao làm trách nhiệm tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng đến từ các trường Đại học nước ngoài, Bộ GD&ĐT, 30 ngân hàng lớn, điển hình là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên theo học Anh ngữ Online.

Tiến sĩ Phạm Xuân Thanh (ngoài cùng bên trái) - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cùng các bên tham gia “Tiến trình Quốc tế hóa giáo dục”.

Các chương trình tiếng Anh trực tuyến (IELTS, Giao tiếp,...) tại SunUni đều được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp học viên đạt kết quả cao nhất.

Mô hình học Online nhóm nhỏ

Thay vì học ở lớp lên tới 20-25 học sinh/lớp, ở đây học viên học theo nhóm nhỏ 1-8 (lớp tối đa 8 học viên). Đặc biệt, trung tâm có khóa học chuyên sâu 1 thầy kèm 1 trò nên giảng viên có thể hỗ trợ học viên tối đa trong quá trình học.

Chương trình học được thiết kế cá nhân hóa. Giảng viên dạy đúng thứ học viên cần và tính ứng dụng cao, chứ không phải học những gì tiếng Anh có.

Sự tận tâm của “bộ tứ nhân tố” tại SunUni là nguồn cảm hứng lớn cho học viên.

Bốn nhân tố cùng đồng hành

Thay vì chỉ có giảng viên và trợ giảng hỗ trợ trong quá trình học, học viên ở đây được đồng hành cùng “bộ tứ nhân tố”: Giảng viên, hội đồng chuyên môn, quản lý lớp và chuyên viên tư vấn giáo dục trong suốt quá trình học.

Sự theo dõi, đánh giá, sát sao của bộ tứ ấy giúp học viên đi đúng đường với tốc độ nhanh nhất, sớm chinh phục thành công tiếng Anh.

Tiếng Anh là bước đệm vươn tầm quốc tế

Được dẫn dắt bởi giảng viên có nền tảng tốt, được học chương trình Anh ngữ chuẩn Quốc tế, nên chắc chắn, các học viên đều có thể cải thiện được trình độ tiếng Anh sau mỗi khóa học. Khi trình độ tiếng Anh đi lên, thu nhập tăng, không chỉ giá trị bản thân được nâng cao mà học viên còn kiến tạo được nhiều giá trị cho xã hội.

Kết quả vượt kỳ vọng

Với hướng đi nhân văn, tầm nhìn quốc tế, đến nay, Học viện SunUni đã thu hút hơn 25.000 học viên theo học, trong đó, có rất nhiều học viên đạt 7.0 IELTS.

Những thế hệ học viên đầu tiên, sau hơn 1 năm nhìn lại đều thành công khi được nhận vào các Tập đoàn lớn hoặc đi du học. Nhiều bạn có đến trình độ tiếng Anh gần đạt đến FLE (First Language English) hay ESL (English as a Second Language).

Với hơn 30 đối tác lớn cùng tham gia đồng hành và tài trợ cho chương trình Anh ngữ Online IELTS và tiếng Anh Giao tiếp, được các quỹ rót vốn đầu tư mạnh, học viên tại đây được tài trợ học phí đến mức tối đa.

