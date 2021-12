Học bổng hơn 2,1 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt qua đại dịch COVID-19

(VTC News) -

Học bổng thường niên SCG Sharing The Dream năm 2021 với gần 300 suất được trao cho các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc với sứ mệnh chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ theo đuổi con đường học vấn, vượt qua thách thức từ đại dịch, hướng đến tương lai tươi sáng.

Chủ đề được chọn là “Dám ước mơ”, chương trình đã hỗ trợ tài chính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ sống hết mình với ước mơ dù còn khó khăn.

Ban tổ chức trao 42 suất học bổng bảo trợ liên tục cho sinh viên tài năng và 250 suất học bổng học sinh, sinh viên từ bậc trung học phổ thông đến cao đẳng và đại học trên cả nước với tổng giá trị trên 2,1 tỷ đồng.

Hành trình trao tặng những xuất học bổng được thực hiện tại nhiều tỉnh thành.

Trước khi dừng chân tại khu vực TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, học bổng SCG Sharing the Dream năm nay đã được triển khai trên địa bàn 5 tỉnh bao gồm Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình và Long An.

Với hình thức học bổng đa dạng từ bậc trung học phổ thông đến cao đẳng và đại học. Các bạn học sinh, sinh viên không chỉ nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn có cơ hội phát triển các kỹ năng mềm tại nhiều lĩnh vực thông qua quá các khóa đào tạo.

Ông Lê Xuân Dũng – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên, TP.HCM chia sẻ: “Với sự khích lệ đó, tôi tin rằng các bạn sinh viên có thể phát triển vượt bậc trước những thử thách, tiếp tục trên con đường học vấn và có thể hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước.”

Bạn Đinh Lê Minh Thắng, sinh viên trường ĐH Bách Khoa là một trong những sinh viên nhận được học bổng năm nay. Thắng ước mơ sẽ được làm trong ngành Hoá mỹ phẩm sau khi ra trường nên đã vạch ra kế hoạch phát triển học tập rất rõ ràng trong 4 năm đại học của mình.

Bên cạnh những mục tiêu về nghề nghiệp, Thắng còn tham gia các dự án từ thiện ở TP.HCM để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. “Thông qua những hoạt động ấy, bản thân em có thể góp được một phần công sức để mang đến giá trị cho những người khác” - Thắng chia sẻ.