Học 1.200 từ tiếng Hàn trong 50 ngày không khó

Trải qua 12 năm học tiếng Hàn, thấu hiểu những khó khăn của người học, chị Trần Minh Huệ - tác giả của cuốn sách “Mukbang 1200 từ vựng tiếng Hàn” - đã dày công nghiên cứu ra một phương pháp học từ vựng hội tụ đủ những yếu tố dễ học, dễ hiểu, không tốn thời gian và tạo được sự hứng thú khi học tiếng Hàn.

Không chỉ là một cuốn sách, đây thực sự là một giải pháp hoàn thiện dành riêng cho những ai đang "bế tắc' với việc học từ vựng tiếng Hàn. Bộ giải pháp này sẽ khơi gợi lại tình yêu tiếng Hàn, giúp bạn vượt qua thử thách trên chặng đường đầy gian nan này.

Cách thức ghi nhớ của não bộ

Quá trình ghi nhớ là một điểm trong chuỗi hình thành trí nhớ. Nó bao gồm các hoạt động: Tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, đưa thông tin lên vỏ não và lưu lại, tái hiện lại thông tin ấy. Trong chuỗi trí nhớ trên, hai bước “xử lý thông tin” và “đưa thông tin lên vỏ não” gọi chung là ghi nhớ và sẽ dần hình thành một đường trên vỏ não gọi là “đường mòn dấu vết”.

Về mặt bản chất, não bộ ghi nhận một thông tin mới và nhớ nó bằng cách liên kết thông tin đó với những thông tin khác đã được ghi nhớ sâu từ trước. Nếu các liên kết ấy càng nhiều, càng mạnh, càng ấn tượng thì thông tin mới càng được ghi nhớ sâu và hiệu quả. Tại sao bạn lại nhớ đến những thứ quen thuộc? Vì bạn có hàng ngàn kí ức, trải nghiệm, liên tưởng, liên kết xoay xung quanh những thứ quen thuộc đó.

Bộ sách Mukbang 1200 từ vựng tiếng Hàn.

Vì vậy, việc tạo ra sự liên tưởng, liên kết là chìa khóa cho việc học từ vựng thành công. Đây cũng là phương pháp học được Tony Buzan - cha đẻ của Sơ đồ tư duy - nhắc đến trong cuốn sách luyện siêu trí nhớ “Master your memory”.

Phương pháp học trong sách Mukbang

Phương pháp “Tạo cảnh phim” dựa trên nguyên lý liên tưởng của trí nhớ, được các kỷ lục gia trí nhớ sử dụng mỗi ngày. Cốt lõi của phương pháp này chính là tạo sự liên tưởng tới các hình ảnh, ý nghĩa phi ngôn từ, phi âm thanh. Phương pháp này còn được rất nhiều người có khả năng nói đa ngôn ngữ áp dụng, một trong số đó là Benny Lewis - tác giả, diễn giả và blogger người Ailen hiện đang điều hành blog học ngoại ngữ lớn nhất hành tinh fluentin3months.com.

Điều quan trọng cần chú ý khi áp dụng phương pháp “Tạo cảnh phim” này chính là tạo ra những sự liên kết với các ký ức, trải nghiệm cá nhân của riêng bạn. Cảnh phim càng ấn tượng, hài hước, thậm chí có những yếu tố liên quan đến sex thì sẽ càng được não bộ ghi nhớ lâu hơn.

Trong cảnh phim trên vừa có sự liên kết giữa Âm thanh và Ý nghĩa của từ. Từ đó giúp não bộ ghi nhớ từ vựng nhanh hơn nhiều lần so với cách học truyền thống thông thường. Ngoài ra, bạn còn có thể tạo ra nhiều cảnh phim khác gần gũi, quen thuộc với bạn để kích thích não bộ hơn nữa.

Phương pháp “Truyện chêm” là phương pháp học ngoại ngữ mới của người Do Thái. Ở mỗi cộng đồng, người Do Thái đều phát minh ra một ngôn ngữ mới. Đó là sự kết hợp giữa tiếng Do Thái thiêng liêng và tiếng địa phương nơi đó. Và từ đó, người ta thấy xuất hiện những hiện tượng ngôn ngữ thú vị như: tiếng Ba Tư Do Thái, tiếng Do Thái Tây Ban Nha,... Việc trộn tiếng mẹ đẻ với ngoại ngữ muốn học sẽ khiến người học không cảm thấy xa lạ, ái ngại khi học. Thay vào đó là cảm giác hào hứng khi não bộ chủ động tiếp nhận một ngoại ngữ mới.

Nội dung sách Mukbang 1200 từ vựng tiếng Hàn.

Nội dung truyện chêm trong sách Mukbang được xây dựng với 80% là tiếng Việt hòa trộn cùng 20% các từ mới tiếng Hàn, giúp người học có thể dễ dàng đoán nghĩa của từ, đồng thời học một số ngữ pháp tiếng Hàn đơn giản.

Phương pháp câu chuyện kỳ cục. Trong bộ sách Mukbang, sau khi tạo cảnh phim với mỗi từ, chúng ta sẽ có một câu chuyện nhỏ, kết nối những cảnh phim đã học thành một câu chuyện kỳ cục, thậm chí phi lý. Thế nhưng, chính sự kỳ cục và phi lý đó lại làm sợi dây liên kết trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi bản chất của não bộ là những thứ kỳ cục thường làm chúng ta dễ nhớ hơn bình thường.

Trước khi ra đời, đội ngũ biên soạn sách Mukbang đã thực hiện 6 buổi workshop tại văn phòng của MCBooks, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, trường Đại học Ngoại ngữ. Đã có tổng cộng hơn 1000 người (học sinh, sinh viên, thầy cô, người đi làm) tham gia trải nghiệm phương pháp học của sách Mukbang 1200 từ vựng.

Sau khi áp dụng phương pháp, có những bạn nhớ được tới 80 từ/ngày và chỉ quên 3 từ sau 2 tuần kiểm tra lại. Điều này không chỉ giúp các bạn tự tin hơn mà còn tạo thêm động lực, tăng thêm tình yêu với tiếng Hàn.

Bạn Phúc Trang - sinh viên khoa Đông Phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: “Phương pháp tạo cảnh phim rất hay, 1 ngày mình có thể học 2 bài luôn mà chẳng thấy ngán gì cả. Mình thích học cả phương pháp truyện chêm nữa, vì ngoài học từ mới còn học cả ngữ pháp được luôn. Mà bộ sách này không mang nặng tính hàn lâm như nhiều bộ sách khác, Mukbang tạo cảm hứng học tiếng Hàn cho tôi rất nhiều”.

Anh Đinh Minh Sơn - trưởng phòng tại Samsung Electronic Thái Nguyên hào hứng với phương pháp học mới của sách Mukbang: "Phương pháp này tôi có biết trong tiếng Anh và tiếng Pháp cũng tương tự và khá hiệu quả rồi. Những bạn hơi lớn tuổi như mình có nhiều trải nghiệm thì ứng dụng phương pháp này dễ nhớ nhiều. Chứ phương pháp học cũ là viết đi viết lại thì không còn phù hợp nữa”.

Có thể nói, với sự đầu tư công phu của mình, Mukbang 1200 từ vựng tiếng Hàn đã, đang và sẽ trở thành một bộ giải pháp tối ưu cho tất cả những ai muốn học tiếng Hàn một cách hiệu quả.