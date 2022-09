Hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC tiếp tục tăng trưởng

(VTC News) -

Trong tháng 8 nhiệt độ tăng cao, nhu cầu dùng các thiết bị điện tăng cao, Tổng công ty Điện lực miền Bắc chủ động trong công tác truyền thông đến khách hàng thực hiện sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Thi công đấu nối trên hệ thống lưới điện 110kV.

Theo đó, Tổng công ty đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc; vận hành an toàn hệ thống điện, phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, vui chơi giải trí của nhân dân tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong dịp lễ kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Thay nâng công suất máy biến áp tại Đông Yên, Bắc Ninh.

Tổng sản lượng điện thương phẩm tháng 8/2022 của Tổng công ty đạt 8,12 tỷ kWh, tăng 2,09% so với tháng 8/2021 và tăng 1,32% so với tháng 7/2022, lũy kế 8 tháng đạt 56,75 tỷ kWh, tăng trưởng 4,64% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 63,83% và tăng 4,34%; thành phần quản lý tiêu dung chiếm 29,33% và tăng 3,13%; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,74% và tăng 22,41%; thành phần nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,65%, tăng 9,53%.

Tổn thất điện năng 8 tháng năm 2022 toàn Tổng công ty là 5,36%, giảm 0,51% so với cùng kỳ 2021, trong đó tổn thất điện năng theo cấp điện áp là 4,13%, giảm 0,45% so với cùng kỳ 2021. Chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối đảm bảo kế hoạch Tập đoàn Điện lực giao, lũy kế hết tháng 8 là Maifi 1,50 lần, Saidi 264,688 phút, Saifi 2,91 lần.

PC Lào Cai xử lý tiếp xúc, thay thế ghíp cũ hỏng bằng ghíp mới ngăn ngừa sự cố.

Về các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, trong tháng 8/2022, Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 230 khách hàng trung áp, lũy kế 8 tháng năm 2022, tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.704 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,78 ngày, giảm 0,39 ngày so với cùng kỳ 2021, giảm 3,22 ngày so với quy định của EVN.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2022, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử của EVNNPC đạt 99,45%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 của toàn Tổng công ty đạt 99,5%.

Công nhân Điện lực Bắc Ninh cắt tỉa cành cây đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

Trong tháng 8/2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tuy nhiên đã khởi công 07 dự án lưới điện và TBA 110kV, lũy kế 8 tháng khởi công được 56 dự án lưới điện và TBA 110kV; đóng điện 3 công trình, lũy kế 8 tháng đóng điện được 23 công trình lưới điện và TBA 110kV.

Trong các tháng cuối năm, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra, đôn đốc các Công ty Điện lực, các đơn vị triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dịch vụ khách hàng năm 2022; đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính phục vụ công tác cân đối tài chính chung của toàn Tổng công ty.

Nhân viên Điện lực Hải Phòng đang làm việc.

Đặc biệt trong tháng 9 và các tháng còn lại của năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc nỗ lực phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, cháy nổ do lỗi chủ quan; giảm thiểu tai nạn, tai nạn giao thông, tai nạn điện trong dân.

Tổng công ty thực hiện kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu giảm thiểu vi phạm hành lang công trình, nhà ở; chủ động trong công tác chuẩn bị ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai mưa bão, lũ lụt.

Điện lực miền Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức phòng, chống thiên tai cho người lao động và nhân dân về an toàn điện, sừ dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt những giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.