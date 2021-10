Hoạt động kiến tập 'bình thường mới' cho sinh viên

(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 đòi hỏi mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đều phải có sự thích ứng nhanh chóng và phù hợp với từng thời điểm. Chính vì vậy, khi năm học mới bắt đầu, khi sinh viên thuộc nhiều trường đại học trên toàn quốc đang lo lắng vì đợt kiến tập theo kế hoạch học tập có thể bị hoãn vô thời hạn, Ajinomoto Việt Nam đã ngay lập tức triển khai Chương trình kiến tập online nhằm “cứu nguy” cho các bạn trẻ.

Chương trình được triển khai thông qua nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” tại trang web https://thamquannhamay.ajinomoto.com.vn/. Nền tảng ứng dụng công nghệ số hóa không gian, thể hiện chân thực và sinh động chương trình tham quan thực tế tại Nhà máy Ajinomoto.

Tham gia kiến tập online, sinh viên được trải nghiệm tham quan, tìm hiểu toàn bộ nhà máy, khám phá chi tiết quy trình công nghệ, các thiết bị, máy móc cũng như tham gia các trò chơi tương tác vui nhộn. Sinh viên Lê Thanh Hảo - Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm chia sẻ: “Trong tình hình dịch hiện tại thì việc tổ chức buổi online này rất hữu ích cho các sinh viên đang có học phần kiến tập”.

Nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” có 5 chức năng chính. Đầu tiên, Chức năng Tham quan theo lộ trình hay Tham quan tự do cho phép các bạn sinh viên lựa chọn tham quan nhà máy và các quy trình sản xuất của từng sản phẩm theo một lộ trình đã được thiết kế sẵn hoặc tự do khám phá với các điểm tham quan theo các điểm điều hướng được tích hợp sẵn. Chức năng xem các thông tin tích hợp tại các điểm tham quan giúp sinh viên tìm hiểu thêm về quy trình sản xuất sản phẩm, quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm cùng nhiều thông tin hữu ích khác được tích hợp dưới dạng hình ảnh, video một cách sinh động, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể chọn và xem thông tin các sản phẩm và đặt hàng ngay trên gian hàng chính hãng của Ajinomoto Việt Nam một cách dễ dàng thông qua liên kết đến các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki nhờ Chức năng mua hàng trực tuyến. Để nâng cao trải nghiệm trong chương trình tham quan này, nền tảng cũng “chuẩn bị” cho người dùng trò chơi tương tác hấp dẫn cùng những phần quà bất ngờ trong Chức năng trò chơi tương tác. Cuối cùng, Chức năng đánh giá trải nghiệm cho phép người dùng để lại đánh giá theo mức độ hài lòng của mình đối với trải nghiệm tham quan.

Từ 23/8 đến 17/9, sinh viên thuộc 7 trường đại học trên cả nước (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Greenwich Việt Nam, Trường Đại học Đồng Nai, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội...) đã tham gia đợt kiến tập online đầy thú vị này cùng Ajinomoto.

Sinh viên tìm hiểu những nghiên cứu và ứng dụng Axit Amin từ Ajinomoto.

Bên cạnh niềm vui có thể hoàn thành đợt kiến tập đúng hạn, các bạn đều vô cùng hứng khởi với những “bật mí” về Ajinomoto Việt Nam: những nỗ lực trong bảo vệ môi trường, văn hóa doanh nghiệp cũng như những cơ hội rộng mở qua thông tin về quy trình tuyển dụng.

Hơn nữa, Bộ phận khoa học của công ty cũng chia sẻ cho các bạn những kiến thức hữu ích về quy trình sản xuất gia vị bột ngọt, công nghệ sản xuất axit amin, ứng dụng axit amin trong chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe, y học và trong các lĩnh vực khác dựa trên bề dày kinh nghiệm hơn 110 năm nghiên cứu và sản xuất axit amin của tập đoàn Ajinomoto.

Thông qua Chương trình kiến tập online này, công ty Ajinomoto Việt Nam mong muốn có thể đưa hình ảnh về công ty đứng sau những gói bột gia vị, đồ uống được sử dụng hàng ngày đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam.