Hoạt động Hội hữu nghị Việt - Nga nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Chiều 10/7, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (Hội hữu nghị Việt - Nga) tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XV do ông Trần Bình Minh, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt - Nga chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dù còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại do hậu quả của dịch bệnh COVID-19, nhưng các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, gặp gỡ, giao lưu vẫn được tổ chức ở các cấp từ Trung ương tới địa phương. Các hoạt động đối ngoại của Trung ương Hội được triển khai đúng định hướng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Nga.

Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt - Nga Trần Bình Minh phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt - Nga tham dự các hội nghị chia sẻ thông tin về tình hình xung đột Nga - Ukraine do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức; Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức; Toạ đàm “Đánh giá tình hình thế giới năm 2021 và dự báo tình hình thế giới năm 2022” do Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam tổ chức…

Hội hữu nghị Việt - Nga cũng tham gia thảo luận “Nước Nga trong thế giới toàn cầu: Cơ hội và thách thức”; hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề giao lưu tiếp biến văn hóa trong bối cảnh dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ”…

Hội đã duy trì liên lạc thường xuyên với Hội hữu nghị Nga - Việt để thông tin về tình hình hai nước, tình hình hai hội và những hoạt động sau khi ký kết hoạt động hợp tác giai đoạn 2021-2026; thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân các lễ kỷ niệm trọng đại liên quan đến mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga.

Căn cứ tình hình thực tế, Hội hữu nghị Việt - Nga các địa phương cũng đã thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ. Lãnh đạo một số hội, chi hội thành viên tranh thủ được sự hỗ trợ về tài chính của các nhà hảo tâm và sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, các tổ chức hữu quan, góp phần làm nên hiệu quả chung cho các hoạt động đối ngoại của Trung ương hội và các tổ chức thành viên trực thuộc.

Với việc số lượng đông đảo các hội viên đăng ký tham dự Hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XV tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thể hiện nguyện vọng được tham gia các hoạt động của Hội sau 2 năm bị gián đoạn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng quà lưu niệm cho Hội hữu nghị Việt - Nga.

Tại hội nghị, cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt - Nga đã đề ra kế hoạch và định hướng 6 tháng cuối năm 2022, như: tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến trong quý III-IV năm 2022; tham gia các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, gặp gỡ, giao lưu nhân các ngày lễ lớn của hai nước; làm tốt công tác cầu nối hợp tác, đón tiếp, hỗ trợ thu xếp chương trình làm việc cho các đoàn khách Nga sang tham và làm việc tại Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại…

Cũng tại hội nghị, Hội hữu nghị Việt - Nga đã chuyển giao quyền đăng cai tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XVI năm 2023 cho Chi hội hữu nghị Việt - Nga Bộ Công an.