Hoàng Yến Chibi, Huỳnh Lập nhận cú đúp tại Ngôi Sao Xanh 2018

(VTC News) - Hai nghệ sĩ trẻ có hoạt động sôi nổi trong năm 2018 tiếp tục được ghi nhận bằng những giải thưởng trong sự nghiệp và việc nhận về cú đúp giải thưởng tại Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh mùa thứ 5 tiếp tục vẽ nên mốc son đáng nhớ trong sự nghiệp làm nghệ thuật của cặp đôi diễn viên 9X.

Ngày 05/01/2019, Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 5 - năm 2018 đã diễn ra tại M.Plex Studios & Theatre với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, ê kíp sản xuất, truyền thông và thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mộ...

Với 17 hạng mục giải thưởng được trao cho các lĩnh vực Điện ảnh (07 hạng mục), Truyền hình (08 hạng mục) và Phim chiếu mạng – Web Drama (02 hạng mục) - là kết quả của cuộc cạnh tranh đầy cam go qua sự nhìn nhận đầy khắt khe từ khán giả thông qua số lượt bình chọn, cùng sự đánh giá công tâm từ HĐNT, Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2018 là đêm tôn vinh những tác phẩm, nghệ sĩ đã có hoạt động và cống hiến cũng như sức ảnh hưởng nhất nhất trong năm qua.

Trên sóng trực tiếp, Ông Lâm Chí Thiện – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC- Trưởng Ban tổ chức giải thưởng, đã có những chia sẻ về sự đổi mới mang tính đột phá của Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2018 khi mở thêm hạng mục giải thưởng dành cho lĩnh vực Phim chiếu mạng: “Sau 4 năm tổ chức, Ngôi Sao Xanh đã nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn và nghệ sĩ, là giải thưởng thường niên được nhiều khán giả, nghệ sĩ mong đợi.

Đáp lại những tình cảm đó, ban tổ chức luôn cải thiện sáng tạo, luôn đổi mới, điển hình là việc mở rộng thêm đề cử mới dành cho lĩnh vực Phim chiếu mạng-Web Drama. Chúng tôi muốn đón đầu xu hướng, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ, những người đã và sẽ nhận thưởng có cơ hội bước ra quốc tế. Tôi tin rằng Ngôi Sao Xanh sẽ là giải thưởng danh giá, là niềm tin, động lực để các nghệ sĩ tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho điện ảnh nước nhà”.

Là nghệ sĩ trẻ góp mặt trong 2 đề cử “Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn)” và “Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất (do HĐNT bình chọn) dành cho vai diễn Hiểu Phương trong bộ phim “Tháng năm rực rỡ”, Hoàng Yến Chibi đã có một đêm rực rỡ thăng hoa khi nhận về cú đúp giải thưởng dành cho vai nữ chính đầu tiên trên màn ảnh rộng.

2 lần được xướng tên trong lễ trao giải, nữ diễn viên chia sẻ trong sự xúc động: “Trong năm nay, bộ phim “Tháng năm rực rỡ” đã mang đến cho tôi rất nhiều thứ. Từ khi tham gia vai diễn này, ra đường hễ nhìn thấy tôi là mọi người nhớ đến Hiểu Phương của “Tháng năm rực rỡ”, đó là một điều mà bản thân tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì mình đã có một vai diễn để đời. Ngay hôm nay tôi đứng đây, cầm trên tay 2 chiếc cúp để khẳng định rằng tôi cũng có thể làm được diễn viên chứ không chỉ là ca sĩ. Tôi mong rằng trên con đường của mình đi sẽ có sự ủng hộ của rất nhiều các cô chú, anh chị và tất cả mọi người. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến ê kíp của bộ phim “Tháng năm rực rỡ”, Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đến gia đình và các fan”.

Góp mặt trong hạng mục giải thưởng mới của Ngôi Sao Xanh với 2 đề cử dành cho lĩnh vực Phim chiếu mạng gồm "Diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất" và "Phim chiếu mạng hay nhất", Huỳnh Lập đã “ẵm trọn” chiến thắng với cú đúp 2 giải thưởng- minh chứng tuyệt vời cho sự lao động nghiêm túc ngay từ những ngày đầu quyết định rẻ lối làm một trong những người tiên phong trong lĩnh vực sản xuất phim chiếu mạng.

Huỳnh Lập tâm sự: “Tôi nghĩ chiếc cúp lần này không chỉ dành riêng cho ê kíp của bộ phim “Ai chết giơ tay” mà còn dành cho tất cả các ê kíp sản xuất phim trên YouTube. Bởi nếu chỉ có một mình phim của tôi thì sẽ không phát triển được Web Drama. Đây là dấu hiệu đáng mừng khi môi trường nghệ thuật ngày càng sinh động và phát triển thêm nhiều thể loại để gửi đến quý khán giả. Tôi xin gửi lời tri ân đến các anh chị đã chiến đấu hết mình với thể loại Web Drama. Giải thưởng này chính là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Web Drama trong tương lai”.

Năm 2018 tiếp tục là một năm đầy khởi sắc của Mười Khó khi vai diễn Thế Sơn, Thế Tùng trong bộ phim “Siêu sao Siêu ngố” đã giúp Trường Giang trở thành chủ nhân của chiếc cúp Ngôi Sao Xanh 2018 dành cho "Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" từ những bình chọn của khán giả.

Nam danh hài chia sẻ: “Tôi có duyên với anh Đức Thịnh, mỗi lần làm phim là có giải. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Năm sau tôi hứa hẹn sẽ mang đến một dự án mới, khóc “kinh khủng” mà cười cũng “banh xác” luôn”. Ở mùa giải Ngôi Sao Xanh năm 2016, Trường Giang từng nhận cú đúp giải thưởng dành cho vai diễn Thượng Phong của "Taxi, em tên gì?" của Đạo diễn Đức Thịnh với "Nam diễn viên được yêu thích nhất" và "Nam diễn viên xuất sắc nhất".

Ở lĩnh vực phim truyền hình, bộ phim “Nhà ông Hoàng có ma” đã thắng lớn với 3 giải thưởng liên tiếp gồm “Gương mặt truyền hình triển vọng” (do HĐNT bình chọn) thuộc về nữ diễn viên Huỳnh Thảo Trang, “Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn)” thuộc về Hà Trí Quang và “Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất (do HĐNT bình chọn) thuộc về Huy Khánh.

Trong khi đó, bộ phim "Duyên định kim tiền" đã vượt qua các ứng viên nặng ký khác để giành về giải thưởng "Phim truyền hình xuất sắc nhất" (do HĐNT bình chọn). Diễn viên Thùy Trang cũng nhận được giải "Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất" (do HĐNT bình chọn) dành cho vai Hai Liền trong phim.

Song song với việc tôn vinh các nghệ sĩ trong nước, Ngôi Sao Xanh còn dành riêng giải thưởng cho các diễn viên nước ngoài có những vai diễn ấn tượng và nhận được sự yêu thích của khán giả màn ảnh nhỏ thông qua những bộ phim được phát sóng trên các kênh truyền hình thành viên của Tập đoàn IMC.

Năm nay, cặp đôi diễn viên chính của bộ phim "Đứa cháu vô thừa nhận"- Zain Imam và Aditi Rathore đã nhận được giải thưởng “Nam/Nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất” từ những bình chọn của khán giả trên cả nước.

Có mặt tại Việt Nam để tham dự lễ trao giải cũng như lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp tại đất nước hình chữ S, nam diễn viên Zain Imam không giấu được cảm xúc: “Không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, tôi vô cùng bất ngờ và sung sướng vì đã nhận được giải thưởng. Tôi xin cảm ơn các bạn đã bình chọn cho tôi. Và trong những ngày ở Việt Nam, tôi thật hạnh phúc trước sự nồng nhiệt và chu đáo của mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều”.

Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2018 còn ghi dấu sự xuất hiện đầy ấn tượng trên thảm đỏ của những nghệ sĩ nổi bật như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Kim Xuân, vợ chồng diễn viên Ngọc Lan - Thanh Bình, diễn viên - ca sĩ Trương Quỳnh Anh, Hoa hậu - Siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Việt Nam 2018- Bùi Phương Nga, các diễn viên Hiếu Nguyễn, Trang Phi, Dương Cẩm Lynh, Chí Dũng, Đinh Y Nhung, Trương Thế Vinh, Quang Trung, Triệu An, Thanh Tú, Liên Bỉnh Phát… Và đặc biệt là sự góp mặt của ngôi sao Bollywood- Zain Imam.

Bên cạnh việc vinh danh những nghệ sĩ có cống hiến ấn tượng trong năm qua, Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh còn đặc biệt hấp dẫn khi mang đến những tiết mục âm nhạc đặc sắc qua phần trình diễn của các giọng ca như Hoàng Mỹ An với “Dancing all the night”, Dương Hoàng Yến với “Mình yêu nhau từ kiếp nào”- ca khúc chủ đề của bộ phim “Ai chết giơ tay”, Trọng Hiếu với “Vì anh là vậy”, Diễm Thùy với nhạc phẩm bolero “Tâm sự nàng xuân”, Hoàng Yến Chibi với “Nụ hôn đánh rơi”- ca khúc trong bộ phim “Tháng năm rực rỡ”...

Giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 5- năm 2018 với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Nhãn hàng bột giặt nhiệt Aba – Sạch tinh tươm của Công ty Đại Việt Hương, Nhà tài trợ vàng Công ty Cổ phần Bibica và nhà đồng tài trợ Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Cao cấp Laura Sunshine, Nhãn hàng Mỹ phẩm Kojie “Thanh xuân trong tầm tay bạn”, Thẩm mỹ viện Xuân Trường và Mỹ viện Hoàng Mỹ.

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG NGÔI SAO XANH 2018 ĐIỆN ẢNH: Giải do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn (05 giải) 1. Nam diễn viên xuất sắc nhất: Liên Bỉnh Phát 2. Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Hoàng Yến Chibi 3. Sáng tạo xuất sắc (dành cho đạo diễn, quay phim, biên kịch, âm nhạc, phục trang, kỹ xảo, ca khúc...): Tổ thiết kế bối cảnh & phục trang GHIA FAM (phim Song Lang) 4. Phim xuất sắc nhất: Song Lang (Đạo diễn Leon Quang Lê- Nhà sản xuất Studio 68) 5. Gương mặt triển vọng: Nguyễn Hà My (Sam) Giải do khán giả bình chọn (02 giải) 1. Nam diễn viên được yêu thích nhất: Trường Giang 2. Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Hoàng Yến TRUYỀN HÌNH (08 GIẢI) Giải do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn (04 giải) 1. Nam diễn viên xuất sắc nhất: Huy Khánh 2. Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Thùy Trang 3. Phim truyền hình xuất sắc nhất: Duyên định kiêm tiền- Đạo diễn Hồ Ngọc Xum Nhà sản xuất Hãng phim Giải Phóng 4. Gương mặt truyền hình triển vọng: Huỳnh Thảo Trang Giải do khán giả bình chọn (04 giải) 1. Nam diễn viên được yêu thích nhất: Hà Trí Quang 2. Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Phan Thị Mơ 3. Nam diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất: Zain Imam 4. Nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất: Aditi Rathore PHIM CHIẾU MẠNG - WEB DRAMA (02 GIẢI) Giải do Khán giả & Hội đồng Nghệ thuật bình chọn 1. Phim xuất sắc nhất: Ai chết giơ tay (Kênh Huỳnh Lập Official) 2. Diễn viên xuất sắc nhất: Huỳnh Lập

Chi tiết truy cập: giaithuongngoisaoxanh.vn

Quỳnh Chi