Hoang tin chém, đẩy ngư phủ xuống biển: Điều tra tài công đánh người

Ngày 14/12, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra hành vi đánh đập các ngư phủ của tài công trên tàu cá biển kiểm soát Bến Tre sau khi xác định thông tin 4 ngư phủ trên tàu này bị chém, đẩy xuống biển là sai sự thật.

“Tài công Triệu thừa nhận đánh đập 9 ngư phủ. Thương tích của các ngư phủ hiện vẫn còn. Chúng tôi đang chờ hết thời gian cách ly để giám định thương tích”, Thượng tá Phan Bửu Kiếm - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) thông tin.

Trong số các ngư phủ trình báo tài công Triệu đánh đập chỉ có ngư phủ N.C.Th. trình báo tài công này chém, đẩy xuống biển.

“Làm việc với công an Th. cho biết thông tin trình báo tài công chém, đẩy ngư phủ xuống biển là do nghe những người trên ghe nói. Tuy nhiên, các thành viên trên ghe điều khẳng định không có sự việc trên. Những người này chỉ trình báo họ bị đánh đập.”, Thượng tá Phan Bửu Kiếm - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) thông tin.

Về hình ảnh ngư phủ bị tài công Triệu trói, đánh, công an xác định người trong ảnh là một ngư phủ tên Khương. Ngư phủ này bị tài công Triệu đánh vì nghi trộm đồ. Hiện, người này vẫn còn sống và đang làm việc trên tàu cá khác.

Hình ảnh được cho là ngư phủ bị trói trên tàu cá.(Ảnh: http://cand.com.vn/)

Như VTC News đưa tin, hai tàu cá Bến Tre xuất bến vào ngày 12/7 với 12 ngư phủ. Qua rà soát, hiện có 2 ngư phủ mất tích nhưng không phải bị chém, đẩy xuống biển như lời ngư phủ Th. trình báo.

Theo đó, ngày 4/10, trong quá trình trao đổi hàng hóa với ghe hàng (biển kiếm soát Bình Thuận), ngư phủ Ngô Văn Cường (sinh năm 1972) rơi xuống biển, mất tích. Sự việc được tàu hàng xác nhận với cơ quan công an.

Ngày 5/12, khi các ngư phủ trên đường vào bờ thì ngư phủ Võ Vũ Linh nhảy xuống sông bỏ trốn khi cách đồn Biên phòng Sông Đốc 1 hải lý.

“Lý do trốn là do ngư phủ này ứng tiền trước với chủ ghe nhưng chưa hết hợp đồng với chủ ghe. Ngư phủ này sợ vào sẽ bị chủ ghe bắt đi tiếp. Hiện, cơ quan công an chưa xác định ngư phủ này hiện đang ở đâu”, Thượng tá Phan Bửu Kiếm - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) thông tin.

Cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm ngư phủ mất tích và điều tra hành vi đánh đập các ngư phủ của tài công Triệu.