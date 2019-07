Hoàng Mỹ An cùng anh họ Phan Hiển gây ấn tượng với màn khiêu vũ đẹp mắt sau 5 năm

Hoàng Mỹ An được phần lớn khán giả Việt Nam nhớ đến trong lĩnh vực dancesport. Ở tuổi 14-15, cô gái trẻ trở thành nữ kiện tướng dancesport và sau đó, 17 tuổi, cô tiếp tục giành giải á quân “So you think you can dance” cùng nhiều giải thưởng khác. Ba năm gần đây, cô hoạt động ca hát ở nước ngoài.